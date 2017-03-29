Рейтинг СМИ

Посетите рейтинг сайтов СМИ. В рейтинге учавствуют лучшие СМИ ресурсы.

Перейти на Рейтинг
Home » Политика

Матвиенко: Надо законодательно запретить подросткам ходить на митинги

Понедельник, 22 мая 2017

Александр Скобов
29.03.2017

Восстание детей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала возможным введение законодательного запрета на посещение протестных акций несовершеннолетними. Такое заявление она сделала в интервью “Известиям”. Матвиенко не исключила, что вопрос будет вынесен на обсуждение верхней палаты.

“Убеждена, что несовершеннолетние граждане – дети, подростки – не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные, – передает издание слова спикера. – Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм”.

“Несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения”, – пояснила спикер.

В протестных акциях, новая волна которых началась в России в конце марта, принимает участие большое число несовершеннолетних. Это вызывает заметное беспокойство властей. Школьникам угрожают изъятием из семей и проблемами при поступлении в вузы.

На прошлой неделе в Сети появился клип поп-певицы Алисы Вокс “Малыш”. Песня критикует подростков, участвующих в протестах. Как выяснили СМИ, композиция была написана по заказу бывшего сотрудника администрации президента Никиты Иванова, одного из людей Владислава Суркова.