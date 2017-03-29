Понедельник, 22 мая 2017

Александр Скобов

29.03.2017

Восстание детей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала возможным введение законодательного запрета на посещение протестных акций несовершеннолетними. Такое заявление она сделала в интервью “Известиям”. Матвиенко не исключила, что вопрос будет вынесен на обсуждение верхней палаты.

“Убеждена, что несовершеннолетние граждане – дети, подростки – не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные, – передает издание слова спикера. – Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм”.

“Несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения”, – пояснила спикер.

В протестных акциях, новая волна которых началась в России в конце марта, принимает участие большое число несовершеннолетних. Это вызывает заметное беспокойство властей. Школьникам угрожают изъятием из семей и проблемами при поступлении в вузы.

На прошлой неделе в Сети появился клип поп-певицы Алисы Вокс “Малыш”. Песня критикует подростков, участвующих в протестах. Как выяснили СМИ, композиция была написана по заказу бывшего сотрудника администрации президента Никиты Иванова, одного из людей Владислава Суркова.