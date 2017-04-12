Понедельник, 22 мая 2017

В пгт Ушумун Магдагачинского района Амурской области двое школьников – ученики 8-го и 9-го классов – разбили памятник Ленину, установленный у железнодорожной станции. Об этом сообщает областное отделение КПРФ. Имена молодых людей не уточняются.

Акция прошла 19 мая. Подростки, говорится в публикации, вооружились “предметами, напоминающими бейсбольные биты” и повредили руки и ноги статуи, часть пиджака, а также разбили постамент и вазоны.

Личности нападавших выяснили в тот же день. Школьники, как утверждают в КПРФ, объяснили акцию “разногласиями с политикой” Ленина.

В то же время они выразили готовность восстановить статую вместе с родителями.

Как рассказала директор школы Алла Судакова, ранее молодые люди не были замечены ни в каких противоправных действиях, а один из них недавно занял второе место на олимпиаде по истории.

Действия подростков, подчеркивают в КПРФ, подпадают под часть 2 статьи 214 УК (вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти), санкция которой составляет до трех лет колонии. Однако РИА “Новости” со ссылкой на Забайкальское управление МВД на транспорте передает, что полицейские ограничились “беседой” со школьниками в присутствии их родителей, а также оформлением на родителей протоколов по части 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), предусматривающей штраф от 100 до 500 рублей. “Также сотрудник по делам несовершеннолетних провел в школе поселка “беседу” с другими учениками”, – рассказали силовики.

Руководство восстановительными работами взяла на себя администрация области. Начальник областной инспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант сообщил, что к родителям подростков подадут иск на сумму, необходимую для восстановления статуи.