Понедельник, 22 мая 2017

Славяне… вырабатывали национальный характер, выделяющийся среди других редкими качествами: соборностью, стремлением к правде и справедливости, умением жить общиной, упорством и настойчивостью, незаурядным терпением, готовностью к самопожертвованию “ради други своя”. На таком историческом фоне и образовалось Российское государство, сложилась наша цивилизация… В западной цивилизации провозглашается и настойчиво культивируется ничем не ограниченная свобода индивида: убивать, выступать против человеческой природы и христианских заповедей, мошенничать и обирать других. В российской основополагающим принципом отношений человека с другими людьми является вера в то, что его свобода состоит не в противопоставлении себя обществу и природе, а в совместной деятельности на общее благо, уважении прав и чувств иных народов… Западные люди в целом материально живут лучше… Они живут лучше нас за наш же счет…

Ремус Маркитан, доктор военных наук, генерал-лейтенант

Потом я читал Никитина: “Под большим шатром голубых небес, вижу, даль степей расстилается…” И когда я доходил до гордого и радостного конца… “Это ты, моя Русь державная, моя родина православная!” – Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. – Да, вот это стихи! – говорил он… – Вот это надо покрепче учить!..

Прочие “торговые люди” нашего города… чаще всего только на словах были хороши: не мало в своем деле они просто разбойничали, “норовили содрать с живого и мертвого”, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калеками и юродивыми… потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, “объегоривали” их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие… всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий… А что до гордости Россией и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве.

Иван Бунин. “Жизнь Арсеньева”