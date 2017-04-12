Понедельник, 22 мая 2017

Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону нормы КоАП, не позволяющие лицам без гражданства, которых выдворяют из страны, обжаловать свое содержание в спецприемниках. Об этом сообщается на сайте КС.

Неконституционными признаны нормы статей 31.7 и 31.9 КоАП, в соответствии с которыми действие постановления о назначении административного наказания прекращается, если его не удалось привести в исполнение в течение двух лет. Из этих положений следует, что выдворяемые апатриды, которых не соглашается принять ни одно иностранное государство, все время до истечения срока давности постановления должны находиться в спецприемниках без права обжаловать лишение свободы.

КС согласился с тем, что оспариваемые нормы не соответствуют части 4 статьи 15 (приоритет международного права), части 1 статьи 17 (признание прав и свобод), статьям 21 (достоинство личности), 22 (свобода и личная неприкосновенность), частям 1 и 2 статьи 46 (гарантия судебной защиты), части 2 статьи 54 Конституции (отсутствие обратной силы закона), а также судебной практике ЕСПЧ.

Суд также отметил, что лица, подлежащие выдворению, поставлены в более невыгодные условия по сравнению с теми, кого решено депортировать. Кодекс административного судопроизводства обязывает суды при депортации назначать иностранцу или апатриду конкретный срок содержания в спецприемнике. Между тем в отношении лиц, подлежащих выдворению, КоАП назначения определенных сроков изоляции не предполагает. “Более того, законом не предусмотрен судебный контроль за законностью и обоснованностью такого содержания, если их выдворение сталкивается со значительными трудностями”, – отмечается на сайте КС.

Таким образом, заключает суд, выдворяемые апатриды “не только законодательно поставлены в состояние неопределенности в вопросе о сроках своей изоляции в спецучреждении, но и лишены возможности получения эффективной судебной защиты”.

КС обязал Федеральное собрание скорректировать КоАП, обеспечив судебный контроль за сроками содержания в спецприемнике апатридов, подлежащих выдворению. Рекомендовано предусмотреть в КоАП обязанность судей назначать лицам без гражданства конкретные сроки изоляции, а также ввести для освобожденных из спецприемников лиц особый миграционный статус, который позволил бы контролировать их, пока не истечет срок давности постановления о выдворении.

С жалобой в КС обратился живущий в Петербуге апатрид Ноэ Мсхиладзе, уроженец Грузии. В 2014 году суд объявил пребывание Мсхиладзе в России нежелательным и предписал выдворить его. Апатрида поместили в спецприемник УФМС. Однако Грузия отказалась принять Мсхиладзе, поскольку он не имеет гражданства этой страны. В августе 2015-го апатрида освободили из спецприемника. Однако в декабре того же года Мсхиладзе вновь постановили выдворить, после чего его повторно отправили в спецприемник. Там он пребывает до сих пор. За это время как сам Мсхиладзе, так и служба судебных приставов неоднократно пытались прекратить исполнение постановления о выдворении, однако суды отказывались прекращать дело до истечения двухлетнего срока давности.