Понедельник, 22 мая 2017

Миссионерский отдел челябинской епархии РПЦ просит прокуратуру проверить всероссийский фестиваль красок, который должен пройти в городе 27-28 мая. Обращение размещено на сайте челябинской митрополии.

В епархии считают, что праздник несет “духовную опасность”. Авторы обращения называют мероприятие “языческим, сатанинским действом, чуждым нашей духовной традиции, нашей культуре”.

“Миссионерский отдел рассматривает праздник Холи как форму “мягкого”, опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения. Во избежание большой беды пора дать этому явлению принципиальную, в том числе, правовую оценку – не только на региональном, но и на федеральном уровне”, – говорится в обращении.

Епархия просит прокуратуру и органы исполнительной власти проверить фестиваль красок на соответствие законодательству. Кроме того, священники призывают южноуральцев воздержаться от участия в празднике, родителей и учителей – “предупредить и предотвратить надвигающееся духовное бедствие”.

Проведение фестиваля красок в Челябинске анонсировано на страничке мероприятия во “Вконтакте”. Организаторы планируют провести фестиваль в торговом комплексе “Горки”.

В августе 2015 года в Москве полиция разогнала фестиваль красок, проводившийся в Измайлове, мотивировав это тем, что праздник не был “согласован с властями”. Мероприятие закончилось столкновениями старшеклассников с полицией.

Фестиваль красок Холи привезли в Россию бывшие менеджеры одной из табачных компаний Евгений Каминский и Артем Гаврик. Они заинтересовались церемонией индийского праздника Холи, во время которого участники фестивали в клубах разноцветного дыма раскрашивают друг друга яркими красками и веселятся. Друзья решили добавить к этому современную музыку и танцы, привлекли известных артистов и стали собирать любителей покидаться краской на катках и летних фестивалях. Подобные праздники проводятся в десятках крупных городов России.