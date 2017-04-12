Понедельник, 22 мая 2017

В Москве идет обыск у театрального и кинорежиссера, художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист “Радио Свобода” Сергей Хазов-Кассиа.

Какая структура ведет обыск и по какому уголовному делу, неизвестно. Телефон режиссера не отвечает. Хазов-Кассиа предположил, что адвоката при обыске нет.

Директор “Руси сидящей” Ольга Романова через некоторое время написала, что к Серебренникову выехал адвокат Борис Золотухин.

Несколько позже стало известно, что обыск идет и в самом Гоголь-центре. Как сообщила “Открытая Россия”, в театр явились омоновцы; у здания стоит машина с мигалкой и номером АМР, который выдается силовым структурам. Неизвестные в балаклавах, вышедшие из служебного входа в театр, попытались прогнать корреспондента “Открытой России” от здания.

ТАСС со ссылкой на неназванный источник, “знакомый с ситуацией”, передал, что обыск проводит СКР по некоему уголовному делу о хищениях. “Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия”, – рассказал собеседник агентства.

РБК также написал, что расследуется дело о хищениях в Гоголь-центре. По информации издания, дело открыто по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии, а обыск ведет СКР при оперативном сопровождении ФСБ. Ущерб, фигурирующий в деле, составляет, по данным издания, несколько более 1 миллиона рублей.

Life назвал сумму 1,2 миллиона рублей; при этом заявлялось, что в ходе дальнейшего расследования она может возрасти до 50 миллионов.

Всего обыски по делу, говорится в публикации Life, проходят по 17 адресам. В частности, ТАСС позже написал об обысках в галерее “Винзавод”.

Между тем Интерфакс позже сообщил, что расследуется дело о хищениях не в Гоголь-центре, а в столичном департаменте культуры, открыто оно еще в 2015 году и квалифицировано по статье 160 УК (растрата; если в особо крупных размерах, то санкция также до 10 лет), а ущерб оценивается в 35 миллионов долларов (почти 2 миллиарда рублей по курсу на 23 мая). Серебренников, по данным агентства, проходит по делу свидетелем.

Согласно статье 151 УПК дела о мошенничестве и растрате относятся к подследственности полиции, а не СКР. Кодекс оговаривает ряд исключений из этого правила, однако ни одно из них, насколько можно судить, не применимо ни к Серебренникову, ни к чиновникам мэрии.

Официальный комментарий появился только после 13 часов. Представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что речь идет о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, совершенном в 2014 году. Деньги, добавила чиновница, были выделены “Седьмой студии”, которую возглавляет Серебренников. Обыски проходят в различных регионах. Каких-либо иных деталей, в частности квалификации дела, Иванова не уточнила.

В свою очередь, “Медуза” передала днем со ссылкой на постановление об обыске, что дело заведено в 2015 году и квалифицировано по части 4 статьи 159 УК. Фигурируют в деле 66,5 миллиона рублей, выделенных департаментом культуры Москвы на проект Серебренникова “Платформа”.

Обыск у режиссера, отметило издание, проводится без санкции суда – постановление издано следователем Федутиновым. Часть 3 статьи 182 УПК (основания и порядок производства обыска) позволяет устраивать обыски в жилище только с санкции суда. В то же время часть 5 статьи 165 кодекса (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия) разрешает не обращаться в суд, если обыск “не терпит отлагательства”.

Наконец, незадолго до 14:30 информация появилась на сайте центрального главка СКР. Согласно фабуле дела, говорится в публикации, в 2011-2014 годах “пока не установленные лица из числа руководства автономной некоммерческой организации “Седьмая студия” похитили 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных “на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации”. Квалификацию дела ведомство не уточнило.

Деятельность Гоголь-центра неоднократно вызывала претензии депутатов и чиновников. В марте 2015 года депутат-единорос, координатор НОД Евгений Федоров подал на Гоголь-центр донос генпрокурору Юрию Чайке и председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой. Претензии Федорова вызвал спектакль Серебренникова “Отморозки” по роману Захара Прилепина “Санькя”. Как утверждал доносчик, постановка имеет “экстремистское содержание” и “пропагандирует гомосексуализм и педофилию”.

В июне 2015-го прокуратура проверяла репертуар Гоголь-центра и двух других московских театров по доносу организации “Искусство без границ”. Чиновники потребовал представить информацию о мате, порнографии и “пропаганде аморального поведения” в постановках театров.

В октябре того же года Серебренников отказался от участия в фестивале “Золотая маска”. “Из соображений гигиены не хочу, чтоб мои спектакли смотрели, оценивали люди, которые написали на меня и театр, в котором я служу, множество подлых доносов и пасквилей”, – пояснил режиссер.