Понедельник, 22 мая 2017

22 человека погибли и 59 получили ранения в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в центре Манчестера. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на начальника полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса. В числе погибших есть дети.

По сведениям Daily Mail, число раненых увеличилось до 119 человек.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером на концерте американской певицы Арианы Гранде. Сигнал в полицию поступил примерно в 22:33 по местному времени (0:33 вторника по Москве). Как передавало Reuters, концерт слушали около 21 тысячи человек, среди которых было много детей.

Раненые распределены по шести больницам.

Взрыв совершил террорист-смертник. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

Как отмечается, нынешняя атака – самый смертоносный теракт в Британии после акции четырех исламистов-смертников, совершенной в июле 2005 года на лондонском транспорте, – тогда погибли 52 человека.

Американский центр SITE Intelligence Group передает со ссылкой на исламистские медиа, что ответственность за взрыв взяло на себя “Исламское государство”.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй созывает экстренное заседание кабинета в связи с инцидентом.

Как передает The Guardian, Мэй как лидер правящей Консервативной партии, а также лидеры лейбористов Джереми Корбин, либерал-демократов Тим Фэррон и Шотландской национальной партии Никола Стёрджен объявили, что прерывают предвыборные кампании. Парламентские выборы в стране назначены на 8 июня.

Днем во вторник Daily Mirror передала, что сотни посетителей манчестерского торгового центра Arndale в панике выбежали из здания из-за слухов о заложенной бомбе. Некоторые заявляли, что слышали “большой взрыв”. Вооруженные полицейские вывели из торгового центра некоего человека. По другим данным, из здания выходили люди с поднятыми руками.

The Guardian сообщила, что вскоре торговый центр открылся вновь. В полиции отметили, что человек, задержанный в Arndale, не причастен к теракту.

Предыдущая террористическая атака в Британии была совершена 22 марта в Лондоне у здания парламента. Тогда 52-летний уроженец королевства, после принятия ислама принявший имя Халид Масуд, врезался на машине в толпу людей на Вестминстерском мосту. Погибли двое человек. Затем террорист, пытаясь проникнуть внутрь парламента, зарезал дежурившего у здания полицейского. Однако другие полицейские застрелили Масуда. Позже в больнице умер еще один пострадавший при атаке. Таким образом, всего от теракта Масуда погибли четыре человека.