Против излишней жестокости
Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование.
Чулпан Хаматова, актриса
Блещет хромовою кожей, форменной одежей.
И, сумняшеся ничтоже, ебс меня по роже!
Жесточайшим, жесточайшим образом жутчайшим
Дурака меня пинает, а за что – не знает.
Ой, ты что же нарушаешь ленинские нормы?
Почему не заполняешь протокол по форме?
Тимур Кибиров. “Сантименты”