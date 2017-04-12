Понедельник, 22 мая 2017

Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование.

Чулпан Хаматова, актриса

Блещет хромовою кожей, форменной одежей.

И, сумняшеся ничтоже, ебс меня по роже!

Жесточайшим, жесточайшим образом жутчайшим

Дурака меня пинает, а за что – не знает.

Ой, ты что же нарушаешь ленинские нормы?

Почему не заполняешь протокол по форме?

Тимур Кибиров. “Сантименты”