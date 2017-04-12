Вторник, 23 мая 2017

Игроки финансовых рынков ожидают решения ФРС о процентной ставке и коррекциях в фондовых индексах, ценах на сырье и курсах валют. Эксперты говорят, что если ФРС поднимет ставку в сентябре, то доллар снова начнет расти по отношению к евро (смотрите курс доллара цб рф на сегодня mainfin.ru/currency/cb-rf/usd ), а также понизятся цены на сырье. Также, согласно прогнозам, даже если ФРС не объявит о своем решении поднять ставку в начале осени, то в ожидании и нарастающей нервозности, игроки фондовых бирж примутся распродавать свои фьючерсы на нефть, а также запасы евро.

Отметим, что в настоящее время цены на активы США довольно стабильны, но не исключено, что в ближайшее время они резко пойдут вверх или наоборот опустятся.

Сейчас евро несколько укрепился по отношению к доллару, но на фоне угрозы выхода Греции из ЕС, он может потерять свои позиции. Многие эксперты говорят о том, что ЕС не допустит выхода Греции, поскольку риски перекинутся на следующего «безнадежного должника» — Испанию.

Инвесторы стараются покинуть развивающиеся рынки из-за высоких рисков, в частности падают в цене акции российских компаний. Особое внимание приковывает к себе Китай, где наблюдается очень серьезное повышение стоимости акций, многие эксперты считают, что это очередной пузырь, который лопнет, как это уже было в отношении рынка недвижимости. Финансовые аналитики советуют в летний период пристально следить за долларом и евро, поскольку именно они будут указывать на все возможные риски по инвестициям.

По результатам заседания ФРС возможны три сценария развития дальнейших событий:

- если ФРС выскажет свое мнение о том, что осенью нет необходимости повышать ставки, то евро в июне начнет резко расти, но поскольку проблемы с Грецией остаются не решенными, то во втором полугодии евро начнет падать по отношению к доллару. Возможное соотношение пары евро-доллар 1,15.

- если ФРС выскажет нейтральный комментарий, например, ставка может быть повышена при определенных условиях, то евро начнет дорожать по отношению к доллару, но невысокими темпами. Соотношение евро-доллар будет колебаться от 1,135 до 1,145.

- если ФРС примет решение о снижении ставок в сентябре, то евро начнет свое падение по отношению к доллару. В этом случае цена 1 евро упадет до отметки 1,5-1,7 доллара.

Если развитие пойдет по последнему сценарию, и доллар укрепится, то, безусловно, цены на нефть, а также на другие виды сырья начнут снижаться.