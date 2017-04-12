Воскресенье, 21 мая 2017

В Чечне продолжаются преследования гомосексуалов на фоне проверки СКР, сообщает “Новая газета”. Уже после начала доследственной проверки в республике продолжали функционировать секретные тюрьмы для геев, совершались внесудебные казни. По данным издания, местные силовики скрывают следы преступлений.

Журналисты “Новой” передали следователям информацию еще о трех жителях Чечни, убитых в связи с подозрением в гомосексуальной ориентации. Один из этих убитых – сотрудник Росгвардии. Когда совершены преступления, в публикации не уточняется. Еще одна внесудебная расправа произошла после начала доследственной проверки: житель республики был задержан по подозрению в экстремизме и убит.

Среди жертв антигейской кампании – житель Ижевска, который оказался в Чечне в конце февраля – начале марта. Он был задержан и помещен в одну из секретных тюрем. Затем его выпустили. По данным издания, этого человека нашли и убили за пределами Чечни.

Секретные пыточные тюрьмы для геев функционировали в Чечне как минимум до начала мая. По данным “Новой”, незаконно задержанных перевели из Аргунской тюрьмы на базу СОБРа “Терек”, куда следователей не пускали в течение нескольких недель. Удалось ли им в итоге осмотреть базу, не сообщается.

Как пишет газета, чеченские полицейские оказывают давление на родственников убитых и пострадавших. Их заставляют подписывать заранее составленные заявления о том, что они не имеют претензий к чеченской полиции. Силовики через родственников убеждают пострадавших не обращаться с заявлениями в СКР.

Доследственную проверку ведет замруководителя Управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу Игорь Соболь. Поскольку сроки проверки ограничены, на днях Соболь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Затем это постановление будет отменено руководством СКР, что позволит продлить проверку еще на месяц. Как поясняет издание, это техническое решение.

Российская ЛГБТ-сеть в сотрудничестве с другими правозащитными организациями продолжает эвакуацию геев из Чечни. По данным “Новой”, на горячую линию уже обратились около 100 человек, более 40 человек вывезено из Чечни, из них 9 покинули страну. Им предоставляют укрытие, медицинскую и психологическую помощь, помогают с отъездом из России.

Международная акция солидарности с геями Чечни и Донбасса

Позже в понедельник РИА “Новости” передало, что в Росгвардии опровергают сведения об убийстве своего сотрудника “по дискриминирующим признакам”. Доследственная проверка, заметили в спецслужбе, не выявила случаев убийства силовиков Росгвардии в Северо-Кавказском округе.