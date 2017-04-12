Воскресенье, 21 мая 2017

Фигуранты дела Misanthropic Division Виталий Царук, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо на слушаниях в Московском окружном военном суде заявили о частичном признании вины. Об этом сообщает Интерфакс.

Предварительные слушания по делу прошли ранее в мае. В понедельник открылось разбирательство по существу.

После оглашения прокурором обвинительного заключения Царук подтвердил, что открыл во “Вконтакте” паблик Misanthropic Division. Однако, добавил подсудимый, “далее у меня не было криминальных деяний”.

В свою очередь, Халепо согласился с тем, что был администратором этого паблика. В то же время он заявил, что не призывал к экстремизму.

Пехтерев признал, что опубликовал статью “Адольф Гитлер о евреях”. Вменяются ли ему какие-либо иные эпизоды, публикация агентства заключить не позволяет.

Между тем адвокат Матвей Цзен, ранее защищавший многих правых активистов, заявил Интерфаксу, что дело сфабриковано. “Я считаю, что они стали жертвами игр спецслужб, которые специально ведут эту деятельность в интернете, выжидают, когда будут сделаны репосты, опубликованы тексты, а потом уже собирают плоды”, – передает агентство слова юриста.

Относительно гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова, которого СКР представляет как основателя Misanthropic Division, Цзен заметил, что это вымышленный персонаж. “Такого человека не существует, нет даты его рождения, нет фото”, – подчеркнул адвокат.

Кого именно из фигурантов Цзен защищает в нынешнем деле, не поясняется.

Misanthropic Division называют международной праворадикальной группировкой. По данным СМИ, она образована в 2013 году. В июле 2015-го Красноярский крайсуд запретил эту структуру как экстремистскую. Заявлялось, что ее члены воюют на Украине в составе полка “Азов”, а также вербуют других для участия в отражении российской агрессии. Ряд листовок и видео, подготовленных, как утверждается, членами организации, включены в федеральный список экстремистских материалов. Интернет-ресурсы Misanthropic Division в России заблокированы.

12 июля 2016 года СКР объявил о возбуждении дела против Павлова. Ему вменили призывы к терроризму, экстремизм и реабилитацию нацизма. Заявлялось, что Misanthropic Division действует в 19 странах, в том числе на Украине, в Белоруссии, Польше, Германии, Франции, Великобритании. Сам Павлов, утверждало следственное ведомство, живет в Германии.

Позже в тот же день стало известно, что в Архангельске задержан Царук, в Ростове-на-Дону – Пехтерев, а в Москве – Халепо. 14 июля появилась информация, что все трое арестованы. Позже сообщалось, что Халепо 23 года, он работал механиком протезов, а страницу в соцсети вел под псевдонимом Адам Джихадов. Заявлялось, что на этой странице он перепостил национал-социалистское пособие по тактике партизанской войны. О других фигурантах в массмедиа, насколько известно, не публиковалось вообще никакой информации.

Какие именно статьи УК вменены фигурантам, официально также не сообщалось. По данным Life, всем троим инкриминирована статья 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а Халепо – также статья 205.2 УК (публичные призывы к терроризму). Как утверждал телеканал, второе обвинение ему вменили за репост призыва к нападениям на полицейских и диверсиям.

10 апреля появилась информация, что в Ростове-на-Дону задержаны еще пять членов группировки, в том числе Руслан Павлюк, названный лидером местной ячейки. Заявлялось, что “задержанные активисты с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и Романа Железнова планировали в майские праздники устроить акции, направленные на повреждение зданий органов власти в Ростове-на-Дону”. (Роман Железнов, известный также под псевдонимом Зухель, – русский нацист, воевавший против российских войск и пророссийских террористов в составе батальона Нацгвардии “Азов”, а затем обосновавшийся в Киеве. В России против него открыто дело о наемничестве.)

Сообщалось также, что именно фигуранты дела 10 января избили Владислава Рязанцева, координатора Левого блока и журналиста “Кавказского узла”.

В то же время другой источник передавал, что дело расследуется лишь по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии.