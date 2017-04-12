Воскресенье, 21 мая 2017

Фигурант третьего дела “украинских диверсантов” Алексей Стогний был задержан не в Севастополе, как передавали российские СМИ, а на КПП “Армянск” у границы аннексированного Крыма с континентальной Украиной. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на Оксану Стогний, жену политзека.

Как говорится в публикации, Стогния схватили в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года, когда направлялся в Киев на день рождения дочери. Днем 15-го числа в квартиру задержанного в Севастополе явились несколько незнакомцев, представившихся сотрудниками ФСБ; двое из них были в масках. Вместе с ними пришли и двое понятых. Визитеры предъявили некий документ, санкционирующий проведение осмотра на предмет поиска запрещенных предметов.

В итоге ничего найдено и изъято не было. О задержании мужа силовики объявили хозяйке лишь по окончании осмотра.

Обыски прошли также у родителей Стогния и на работе у задержанного. У отца задержанного изъяли компьютер, а на работе – два ноутбука.

Решение об аресте Стогния вынес 17 ноября судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский. “Заседание провели в закрытом режиме, Алексея мне удалось увидеть только в коридоре, – рассказала жена политзека. – Его вели в наручниках, руки были за спиной, на голове у него была балаклава”.

С тех пор срок содержания Стогния в СИЗО неоднократно продлевался.

20 ноября в “Вестях недели с Дмитрием Киселевым” был продемонстрирован сюжет с показаниями Стогния и другого арестованного по делу – Глеба Шаблия. Стогний заявил, что является полковником, старшим офицером 13-го отдела 1-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал сведения об объектах, инфраструктуре, кораблях и офицерах российского Черноморского флота в Севастополе. В этот же сюжет вошли и кадры “задержания” Стогния, снятые не ночью, а в светлое время суток. Как отмечалось в репортаже, “спецназ задерживал шпиона довольно жестко”, поскольку у того был пистолет.

РИА “Новости” на другой день передавало, будто Стогний и Шаблий входили в одну группу с арестованными неделей раньше фигурантами второго дела “украинских диверсантов” Дмитрием Штыбликовым, Алексеем Бессарабовым и Владимиром Дудкой.

Однако теперь выяснилось, что Стогнию вменяют статью 223 российского УК (незаконное изготовление оружия). По этому обвинению 42-летнему политзеку грозит до восьми лет колонии.

Каких бы то ни было деталей расследования правозащитники не сообщают.