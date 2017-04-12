Воскресенье, 21 мая 2017

“Роснефть” закупила чайные ложки за 14 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщил в своем блоге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный со ссылкой на открытую документацию, опубликованную на сайте госкомпании.

В числе других приобретений – вилки по 11 тысяч рублей, ножи по 12 тысяч, рюмки для водки по 11 тысяч, салфетницы по 32 тысячи, щипцы для сахара и для льда по 29 и 36 тысяч соответственно, икорницы по 83 тысячи, пледы по 124 тысячи рублей за штуку.

Общая стоимость покупок составила почти 5 миллионов рублей. Приобретения сделаны для вертолета “Роснефти”.

Долги компании, напомнил Навальный, превышают 5 триллионов рублей. При этом в государстве, которому принадлежит “Роснефть”, 19 миллионов человек живут за официально установленной чертой бедности, имея доходы ниже 9691 рубля в месяц.

Пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев заметил в комментарии РБК: “Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?”

Цены на приобретенные товары Леонтьев назвал “разумными”. По его словам, покупки сделаны не для вертолета, а для самолета, которым летают исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин, другие топ-менеджеры, а также партнеры “Роснефти” и им необходима качественная посуда.

“Никто с этих сумм не наваривает, – заверил собеседник издания. – Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости”.

“Мне кажется, что на прямой где в точке A – “жрать руками”, а в точке B – “жрать вилкой за 11 тысяч рублей”, есть еще много разных вариантов, – возразил в своем блоге Навальный. – Например, “пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина” и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тысячи рублей”.

“И нет, Михаил Леонтьев, эти цены не являются разумными, – заключил основатель ФБК. – Совсем не являются разумными. Ни капельки не являются разумными”.