ФАС признала наличие картельного сговора на выигранных Пригожиным торгах Минобороны
Федеральная антимонопольная служба признала наличие картельного сговора на торгах Минобороны, выигранных структурами миллиардера Евгения Пригожина, которого называют “личным поваром Путина”. Об этом сообщила на своей ФБ-странице юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Дело было возбуждено по обращению ФБК. По итогам заседания чиновники согласились с тем, что фирмы Пригожина “Мегалайн”, “Экобалт”, “Рускомплекс”, “Компонент” и “Спецресурс”, одновременно участвовавшие в торгах, нарушили антимонопольное законодательство.
В то же время, добавила Соболь, основная фирма миллиардера – “Конкорд” – в решении не упоминается, хотя ФБК в своем обращении отмечал, что именно эта фирма координировала действия остальных. “На подконтрольность компаний указывали разные факты из материалов дела, в том числе IP-адрес “Конкорда”, которым пользовались все компании при отправке своих заявок на госторгах, – пояснила юрист ФБК. – А также проводки денежных средств в банковских выписках: видно, как средства из “Конкорда” перегонялись в компании картеля для внесения их в последующем в качестве обеспечения заявок для участия в торгах”.
Кроме того, еще три фирмы Пригожина – “Прометей, “АСП” и “Арс-сервис” – участницами картеля признаны не были. Между тем, заметила Соболь, в ФБК уверены, что и эти структуры на госторгах действовали незаконнно.
Фамилия Пригожина в резолютивной части решения, факсимиле которой опубликовала юрист ФБК, не упоминается.
На фирмы, признанные виновными, ФАС в течение двух месяцев наложит административные штрафы, добавила Соболь. Между тем ФБК намерен обратиться в правоохранительные структуры с требованием возбудить против участников сговора дело по пункту “в” части 2 статьи 178 УК (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере). За это преступление кодекс предусматривает до шести лет колонии.
С обвинениями по адресу Пригожина ФБК выступил в августе прошлого года. Как говорилось в расследовании фонда, шесть связанных друг с другом и с миллиардером компаний-однодневок в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны.
В октябре ФБК подал заявление в ФСБ на Пригожина. “Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках, – заявлял основатель фонда Алексей Навальный. – Пригожин просто обкрадывает российскую армию”.
В прошедшую пятницу фонд Навального выпустил новое расследование, в котором доказывалось, что Пригожин в результате картельного сговора получил от Минобороны свыше 23 миллиардов рублей, причем около трети этой суммы было похищено. Основатель ФБК подчеркнул: “Картель на 23 миллиарда – это то, что мы смогли доказать документально. Всего там прошло больше 180 миллиардов рублей”.