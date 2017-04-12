Суббота, 20 мая 2017

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен подать в Генпрокуратуру донос на замдиректора российского отделения Transparency International Илью Шуманова в связи с его высказываниями о депутате Наталье Поклонской. Об этом сообщает РБК. Как рассказал единорос, донос будет подан уже в понедельник.

“Высказывания такого рода нельзя оставлять без внимания, – заявил Пискарев. – Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу”.

В свою очередь, РИА “Новости” передает, что другой депутат-единорос, координатор НОД Евгений Федоров, планирует на следующей неделе направить в Генпрокуратуру другой донос – с требованием объявить TI “нежелательной” организацией. “Они проводят антироссийскую работу, шантаж и нарушение законов, – пояснил депутат. – Такие организации должны закрываться”.

Между тем первый зампред фракции единоросов в нижней палате призвал TI уволить Шуманова, чтобы “организация могла сохранить свое лицо”.

В интервью, опубликованном накануне, Поклонская заявила, что TI и ФБК надо самих проверить на коррупцию. “Как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат”, – заметила единороска.

Деятельность антикоррупционных организаций, продолжила депутат, “заполитизирована” и напоминает пиар. По словам Поклонской, они используют проблему, “чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование”.

Единороска также заявила, будто работа TI и ФБК угрожает спокойствию и благополучию страны в целом. “Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей”, – заключила она.

При этом Поклонская не уточнила, что именно дает основания заподозрить эти организации в коррупции.

После этого Шуманов объявил, что TI начинает расследование в отношении самой Поклонской.

В ответ на это единороска днем в воскресенье написала в своем твиттере: “Готова показать свое имущество, если и громкоголосые борцы с коррупцией в ответ покажут свое”.

“Хочет зайти в гости, видимо”, – прокомментировал Шуманов реплику Поклонской.