Суббота, 20 мая 2017

Активисты “Другой России” облили виски главреда “Эха Москвы” Алексея Венедиктова. Об этом сообщает “Медуза”.

Акция прошла в Александринском театре в Петербурге во время серии дискуссий в рамках проекта “Открытые диалоги”. Участниками одного из диалогов были Венедиктов и писатель Александр Проханов.

Как только главред “Эха” расположился в кресле, на сцену выбежали трое другороссов. Они принялись обливать Венедиктова виски (как уточняется на ВК-странице партии, были использованы три бутылки виски William Lawson’s по 0,25 литра по цене 400 рублей за штуку). Активисты выкрикивали: “Подавись вискарем! Это за Олега Миронова!” Затем один из другороссов разбросал со сцены листовки.

Охрана вывела нападавших без применения силы. Другороссы, в свою очередь, не сопротивлялись.

Публика отреагировала на акцию возмущенными возгласами.

Венедиктов заверил: “Несмотря на них, мы будем дискутировать”. “Вискарь плохой, дешевый, – добавил он. – Могли бы и подороже для меня”.

Также главред “Эха” успокоил собравшихся тем, что “глаза целы”.

Как пояснила “Другая Россия”, поводом к акции “Веник в вискаре” послужили три претензии к Венедиктову. Первая касалась причастности главреда “Эха” к сговору будущих лидеров протестов на Болотной с администрацией президента, в результате которого была сорвана акция на площади Революции 10 декабря 2011 года. Именно Венедиктов принес на прошедшую в мэрии Москвы встречу виски, который участники сговора распивали во время обсуждения.

“Кроме того, ему поставили в вину национал-предательскую позицию “Эха” относительно Крыма и Донбасса”, – говорится в публикации партии.

Наконец, активисты напомнили, что, когда другоросс Олег Миронов был осужден к реальному сроку по обвинению в хулиганстве за неопасный дебош на концерте Андрея Макаревича, “Венедиктов в эфире “Эха” хвастался, что это произошло благодаря его “публичным и непубличным усилиям”. Миронов освободился 28 апреля нынешнего года, полностью отбыв срок 2 года 7 месяцев строгого режима. При этом ему назначен административный надзор на период восемь лет с момента освобождения.