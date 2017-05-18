Четверг, 18 мая 2017

Один из фигурантов второго дела “украинских диверсантов” Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка.

“Это значит, что он (Штыбликов. – Ред.) сотрудничает со следствием, его дело будет рассматриваться отдельно и в особом порядке без изучения доказательств вины, которую он, получается, признал, – отмечает Наумлюк. – Ни один независимый адвокат к Штыбликову допущен не был”.

Заключение Штыбликовым соглашения со следствием следует из постановления Киевского райсуда Симферополя о продлении срока содержания под стражей другого фигуранта дела, Владимира Дудки. Следствие просило продлить арест Дудки до 8 июля в том числе для того, чтобы “выполнить с обвиняемым Штыбликовым Д.А. требования, предусмотренные главой 40.1 УПК”. Эта главе описывает “особый порядок принятия судебного решения” при заключении обвиняемым соглашения о сотрудничестве со следствием.

Родственники Штыбликова после его ареста заключили соглашение с адвокатом “Агоры” Александром Попковым, однако политзек под давлением спецслужбы от услуг независимого юриста отказался.

О том, что судья Ольга Кузнецова продлила сроки содержания в СИЗО еще на два месяца Штыбликову, Дудке и третьему обвиняемому, Алексею Бессарабову, Крымская правозащитная группа сообщала 3 мая.

Родственники Штыбликова специально приехали на суд из Севастополя, потому что другой возможности увидеть арестованного у них нет. Однако назначенный адвокат привел в зал двух человек, представил их своими помощниками и ходатайствовал о присутствии этих лиц на слушаниях. Следователь ФСБ ходатайство поддержал. В итоге для всех родственников Штыбликова места в зале не хватило. Как считают близкие политзека, адвокат намеренно привел посторонних, чтобы часть родственников на слушаниях присутствовать не смогла.

Как и во время прошлых слушаний о продлении Штыбликову ареста, на оглашение постановления назначенный адвокат не остался. Имя юриста правозащитники не уточняют. В ноябре 2016 года сообщалось, что политзек подписал соглашение с адвокатом Арманом Петросяном. Брат арестованного высказывал опасение, что этого защитника Штыбликову навязала ФСБ.

Все трое обвиняемых – жители Севастополя. 46-летний Штыбликов и 40-летний Бессарабов – военные эксперты; 53-летний Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии.

Фигурантов дела задержали 9 ноября 2016 года. На другой день все трое были арестованы. Сейчас срок содержания политзеков в СИЗО был продлен уже в третий раз.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Всем троим обвиняемым инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

В ФСБ заявляли, будто фигуранты планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”. Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем 12 ноября выяснилось, что оружие, которое изъяли у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

14 ноября ФСБ распространила видеозаписи, на которых Штыбликов и Бессарабов дают признательные показания. Запись допроса Дудки спецслужба не обнародовала. Позже в тот же день стало известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением.