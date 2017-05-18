Четверг, 18 мая 2017

В Госдуме обвинили американские средства массовой информации в попытках вмешательства во внутренние дела России, сообщает ТАСС. Депутаты намерены для расследования этого вопроса создать специальную комиссию, в нижнюю палату приглашен глава ФСБ Александр Бортников.

С докладом об освещении избирательной кампании в Госдуму 2016 года со стороны работающих в России редакций радиостанций “Голос Америки”, “Радио Свобода”, а также телекомпании CNN выступил глава комитета по информационной политике Леонид Левин. “Указанные СМИ, распространяющие информацию на территории России, являются частью масштабной системы влияния США на внутриполитическую ситуацию в Россию, в частности действуют при взаимодействии и координации с различными фондами и НКО, являющимися “иностранными агентами”, – заявил Левин. Кроме того, по его словам, “были отмечены действия по координации распространения контента американских структур, входящих в состав министерства обороны и Госдепартамента”.

Левин подчеркивал, что речи об ограничении работы иностранных СМИ в России не идет, а обсуждается только соблюдение ими российских законов.

Однако представители фракций ЛДПР, “Единой России” и “Справедливой России” предложили подключить к рассмотрению вопроса спецслужбы. “Я предлагаю не ограничиваться сегодняшним обсуждением, а в закрытом режиме провести еще раз обсуждение и пригласить Бортникова Александра Васильевича, потому что у них больше материалов, они-то лучше знают”, – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также призвал создать в России министерство пропаганды.

Глава комитета по образованию единорос Вячеслав Никонов согласился, что глава ФСБ должен выступить в Госдуме. Он также заявил, что одной из главных антироссийских НКО является интернет. “Интернет – это действительно некоммерческая организация, зарегистрированная в США”, – сказал Никонов. По словам Никонова, на Западе антироссийская пропаганда “ведется с XVI века”.

“Новые технологии проникают не только в наше сознание, они уже начинают изменять нашу идентичность. Поэтому совершенно справедливо ставится вопрос о заслушивании специалистов о том, что дальше игнорировать и не выстраивать свою систему мер мы просто не можем”, – заявил представитель “Справедливой России” Николай Рыжак.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов обратиться к спецслужбам не призывал. Однако он призвал принять “экстренные меры”, сравнив нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом и “вакханалией 90-х”.

В марте Госдума поддержала протокольное поручение о проверке деятельности русских служб “Голоса Америки”, “Радио Свобода” и CNN на соответствие российскому законодательству. С такой инициативой выступил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ единорос Константин Затулин. Он отметил, что накануне сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в Конгресс США “законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия Министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах”.

“Учитывая, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и Российской Федерации в целом, считают необходимым принять учредительные ответные меры”, – говорилось в поручении.

В декабре бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей колонке в The Washington Post написал, что сотрудников российских телеканала RT и агентства Sputnik, возможно, следует признать иностранными агентами. Эти контролируемые российским правительством СМИ, пояснил Макфол, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа, причем Sputnik даже запустил в твиттере хэштэг #CrookedHillary (англ. бесчестная Хиллари – о Хиллари Клинтон, сопернице Трампа на выборах). “У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, – заметил бывший посол. – Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?”