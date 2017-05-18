Четверг, 18 мая 2017

“Эмоциональный”, в моем представлении, ключевое слово… Пора наконец понять, что народ объединяется не взглядами, не глубокомысленными “измами”. Напротив, взглядам свойственно разобщать… Каждый тетешкает своих тараканов… и вся эта умозрительная канитель – вместо того чтобы сообща решать проблемы страны. Людей сплачивают общие эмоции. Единый душевный порыв. То, что попадает прямо в сердце, минуя фильтры, которые выставляет разум. Инерция идей – слишком лакомая мишень. Всегда находятся желающие испытать ее на прочность – то ли из лучших, то ли из ернических побуждений. Зато инерция чувств – вещь бронебойная, практически неизменная веками.

Елена Ямпольская, депутат Госдумы

Чем меньше так называемого научного балласта в нашей пропаганде, чем больше обращается она исключительно к чувству толпы, тем больше будет успех… Искусство пропаганды заключается в том, чтобы правильно понять чувственный мир широкой массы; только это дает возможность в психологически понятной форме сделать доступной массам ту или другую идею. Только так можно найти дорогу к сердцам миллионов. Восприимчивость массы очень ограничена, круг ее понимания узок, зато забывчивость очень велика… пропаганда, если она хочет быть успешной, должна ограничиваться лишь немногими пунктами… повторяя все это до тех пор, пока уже не может быть никакого сомнения в том, что и самый отсталый из слушателей наверняка усвоил то, что мы хотели.

Адольф Гитлер. “Моя борьба”