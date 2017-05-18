Четверг, 18 мая 2017

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными фигуранток сочинских “шпионских” дел 58-летнюю Анник Кесян, 59-летнюю Марину Джанджгаву и 47-летнюю Ингу Тутисани, приговоренных к 8, 12 и 6 года общего режима. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении “Мемориала” отмечается, что информация о военной технике, которую передавали женщины, была доступна неограниченному кругу людей, и они не знали о ее секретности. Организация считает недопустимым обязывать гражданских лиц сохранять военную тайну и признавать преступлением общение с иностранцами на тему общеизвестных событий и фактов.

Отдельно “Мемориал” отмечает нарушение прав осужденных: Джанджгаву, Тутисани и Кесян “фактически лишили юридической помощи”, следствие препятствовало поиску и выбору квалифицированных защитников для них, освещению дел в СМИ. Приговоры женщин, констатирует организация, даже не были обжалованы в апелляционной инстанции.

“Правозащитный центр “Мемориал” считает Марину Джанджгаву, Ингу Тутисани и Анник Кесян политическими заключенными. Мы требуем отмены приговоров им и их немедленного освобождения”, – заключают правозащитники.

11 апреля стало известно, что Джанджгаву и Кесян этапировали в СИЗО “Лефортово” в Москве. Адвокат обеих заключенных Иван Павлов связал их отправку в Москву с готовящимися заседаниями в Верховном суде по жалобам на вынесенные приговоры. Павлов заявил, что судьба осужденных решается “на самом высоком уровне” и выразил надежду на их скорейшее освобождение.

В марте ВС смягчил приговор еще одной подзащитной Павлова и его коллег по объединению юристов и журналистов “Команда 29″ – 47-летней Оксане Севастиди. Срок ей был снижен с семи до трех лет общего режима; при этом за несколько дней до заседания заключенная была помилована Владимиром Путиным и освобождена.

Кесян до ареста она жила в сочинском районе Адлер. Около 2007 года она отправила несколько эсэмэсок знакомому гражданину Грузии. Согласно фабуле дела, он был сотрудником грузинской разведки. Между тем единственное доказательство этого – справка, выданная “службой госбезопасности” непризнанной Абхазии.

26 февраля 2014 года в 5 часов утра оперативники ФСБ явились к Кесян с обыском, по окончании которого ее задержали. После ареста сочинку поместили в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемый ФСБ. Кесян вменили статью 275 УК (государственная измена).

Дело вел следователь Роман Троян. В его же производстве находился еще ряд “шпионских” дел против сочинцев. Это, в частности, дела бывшего замначальника службы движения аэропорта Сочи Петра Парпулова и продавщицы, гражданки Грузии Екатерины Харебавы.

Следствие продолжалось почти полтора года. Кесян признала вину. 17 августа 2015 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев вынес ей приговор. Апелляцию адвокат по назначению подавать не стал.

Кобзев вынес приговоры и по целому ряду других “шпионских” дел. Это дела Харебавы, Севастиди, а также неких Г. Патараи и Г. Хурцилавы.

Джанджгава – беженка из Абхазии; долгие годы работала проводницей Адлерского пассажирского вагонного депо. Поводом к преследованию сочинки стали две эсэмэски, отправленные ею в конце апреля 2008 года знакомому гражданину Грузии Гоче Чхетии. Она ответила на его вопросы о передвижении российских военных эшелонов к границе с Абхазией.

Оперативники ФСБ задержали Джанджгаву 2 октября 2012 года после обыска и тоже поместили в СИЗО-5 в Краснодаре. Как и Кесян, Джанджгаве вменили статью 275 УК. Как заявлялось, Чхетия – адресат эсэмэсок Джанджгавы – был сотрудником грузинской разведки. Подтверждалось это в деле лишь показаниями некоей А. Дериглазовой, ранее дважды осужденной за организацию незаконного пересечения границы.

Дело Джанджгавы вел тот же следователь Троян; на допросах он угрожал подследственной. Приговор вынес 1 ноября 2013 года тот же судья Кобзев. 27 февраля 2014-го коллегия ВС (судья-докладчик – Константин Скрябин) отклонила апелляцию осужденной.

Про обстоятельства дела Тутсиани известно меньше всего. Она была признана виновной в госизмене Краснодарским горсудом в июне 2014 года. По словам Харебавы, переписывалась с гражданином Грузии, а через несколько лет к ней пришли силовики. Женщина содержится в вологодской ИК-1, где отбывала наказание Джанджгава.

По данным “Команды 29″, в 2013-2016 годах в Краснодарском крае по делам о государственной измене и шпионаже были осуждены не меньше 10 человек. Таким образом, на Кубань приходится почти четверть общего числа приговоров, вынесенных в России по “шпионским” делам за последние четыре года. При этом за эсэмэски были осуждены шесть жительниц региона.