Четверг, 18 мая 2017

В Дагестане силовики убили четверых боевиков так называемой кадарской группировки, в том числе командира формирования. Об этом сообшает ТАСС со ссылкой на национальный антитеррористический комитет (НАК). В свое время группировку возглавлял убитый в декабре “амир вилаята Кавказ Исламского государства” Рустам Асельдеров.

По сообщению ведомства, силовики обнаружили участников вооруженного подполья в ночь с 18 на 19 мая в одном из частных домов селения Карамахи в Буйнакском районе республики. Боевиков блокировали и предложили им сдаться. Участники группировки открыли огонь и были убиты сотрудниками спецназа ФСБ. Имена погибших не сообщаются.

Как утверждается, среди силовиков и гражданского населения погибших и пострадавших нет.

В НАК заявляют, что убитые боевики принадлежали к остаткам группировки, действовавшей в Кадарской зоне в Буйнакском районе. Асельдеров, убитый силовиками 4 декабря прошлого года в Махачкале, возглавлял формирование с лета 2010 года. Однако на момент его убийства силовики называли лидером группировки уже другого боевика, Гаджи Мирзаева, погибшего в тот же день вместе с Асельдеровым.

ФСБ обвиняло Асельдерова в причастности к терактам в Волгограде, совершенным в октябре и декабре 2013 года. Кроме того, ему вменяется организация еще ряда атак.

Это, в частности, подготовка теракта с использованием двух смертниц на Красной площади Москвы во время празднования Нового года 31 декабря 2010-го. Как утверждается, спецслужба теракт сорвала. Также Асельдерова называют причастным к двум терактам в ауле Губден Карабудахкентского района Дагестана в феврале 2011-го. В первом случае у входа в поселковый отдел милиции подорвалась смертница Марина Хорошева, во втором – у поста ДПС взорвалась легковая машина, за рулем которой сидел Виталий Раздобудько, гражданский муж Хорошевой.

Также Асельдерова называют причастным к подрыву двух машин в Махачкале, совершенному в сентябре 2011 года террористами-смертниками. Тогда погибли пятеро полицейских, а свыше 40 гражданских лиц получили ранения.

В мае 2012 года, по сведениям ФСБ, на посту ДПС “Аляска-30″ в Махачкале, на автодороге на Астрахань, произошел двойной теракт, в результате которого 40 человек погибли, а еще больше 100 пострадали.

В 2013-м были подорваны автомобили у здания дагестанского главка Федеральной службы судебных приставов в Махачкале и у здания управления ГИБДД в Пятигорске.

Наконец, Асельдерова называют причастным к совершенному в феврале нынешнего года взрыву на посту ДПС в ауле Джемикент Дербентского района.

Наряду с этим, утверждают в спецслужбе, Асельдеров лично участвовал в ряде нападений. В их числе совершенное в 2010 году убийство трех охотников в лесу в Карабудахкентском районе, убийства имамов мечетей аулов Карамахи и Кадар Буйнакского района в июле и сентябре 2011-го, убийство пятерых охотников в лесу под Карабудахкентом в феврале 2012-го, похищение и убийство главы аула Карамахи в сентябре 2015-го, “а также иные многочисленные покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирных жителей”. Помимо этого кадарскую группировку обвиняют в вымогательстве крупных сумм денешг у местных предпринимателей.

В феврале 2012 года, как сообщала полиция, пятеро охотников под Карабудахкентом были убиты из-за того, что случайно обнаружили моджахедов в лесу. Полиция вменяла Асельдерову также убийство четверых мужчин в лесу в Буйнакском районе. Кроме того, его называли организатором убийства влиятельного шейха Саида-афанди Чиркейского, который противостоял салафитам. 28 августа 2012 года шейх был убит смертницей, явившейся к нему в дом под видом паломницы и совершившей взрыв.