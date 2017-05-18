Путин назначил нового уполномоченного при ЕСПЧ
Президент Владимир Путин назначил уполномоченным от России при Европейском суде по правам человека заместителя министра юстиции Михаила Гальперина. Указ об этом размещен на сайте Кремля.
33-летний Гальперин в 2005 году закончил Петебургский госуниверситет по специальности “юриспруденция”, работает в Минюсте на различных должностях с 2010 года, в сентябре 2015-го был назначен заместителем министра.
Путин уволил предыдущего уполномоченного при ЕСПЧ, замминистра юстиции Евгения Матюшкина, 29 марта. Чиновник заявил, что уходит с должности по собственному желанию, и объяснил отставку предстоящей операцией, которая потребует долгого восстановления. Одновременно с Матюшкиным должностей лишились несколько высокопоставленных силовиков: замдиректора Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева, глава российской ГИБДД генерал-лейтенант Виктор Нилов и начальник тыла Государственной фельдъегерской службы генерал-майор Александр Иванов.