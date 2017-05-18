Четверг, 18 мая 2017

Президент Владимир Путин назначил уполномоченным от России при Европейском суде по правам человека заместителя министра юстиции Михаила Гальперина. Указ об этом размещен на сайте Кремля.

33-летний Гальперин в 2005 году закончил Петебургский госуниверситет по специальности “юриспруденция”, работает в Минюсте на различных должностях с 2010 года, в сентябре 2015-го был назначен заместителем министра.

Путин уволил предыдущего уполномоченного при ЕСПЧ, замминистра юстиции Евгения Матюшкина, 29 марта. Чиновник заявил, что уходит с должности по собственному желанию, и объяснил отставку предстоящей операцией, которая потребует долгого восстановления. Одновременно с Матюшкиным должностей лишились несколько высокопоставленных силовиков: замдиректора Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева, глава российской ГИБДД генерал-лейтенант Виктор Нилов и начальник тыла Государственной фельдъегерской службы генерал-майор Александр Иванов.