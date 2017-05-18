Четверг, 18 мая 2017

Компании предпринимателя Евгения Пригожина организовали крупнейший картель, получивший госзаказы от Министерства обороны. Это об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, сообщает его основатель Алексей Навальный.

“Всего было освоено больше 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых, по нашей оценке, похищено, – отмечает Навальный. – Картель на 23 миллиарда это то, что мы смогли доказать документально. Всего там прошло больше 180 миллиардов рублей”.

22 мая Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело о части этого картельного сговора. “Есть вероятность, что ФАС испугается, сольется и сильно смягчит решение. Выведет из-под штрафа основные фирмы Пригожина или типа того”, – опасается основатель ФБК. По его словам, ФБК обратилась в ФАС еще в январе прошлого года, когда была известна только часть информации.

“У нас есть стопроцентные доказательства, что все эти компании находились, как минимум, до конца 2015 года под контролем Евгения Пригожина, и управлялись через головную организацию, ООО “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, – пишет Навальный. В ФБК обнаружили девять похожих компаний, участвующих в тендерах Минобороны на обслуживание военных городков. Впоследствии выяснилось, что заявки отправлялись с одного IP-адреса, который принадлежит фирме, официально зарегистрированной на мать Евгения Пригожина Виолетту. Также все компании были связаны между собой финансово договорами займа.

“Мы уверены, что Пригожин не смог бы получить государственные контракты на столь внушительную сумму без прямой поддержки и сговора с руководством Минобороны”, – подчеркивает Навальный.

Пригожина называют “личным поваром” Владимира Путина. Имя предпринимателя также связывают с “фабрикой троллей”.

24 августа ФБК сообщил, что подозревает Пригожина в сговоре с целью извлечения дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 178 УК). Как показало расследование ФБК, шесть компаний-однодневок, связанных между собой и с Пригожиным, в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны. Тендеры, по данным ФБК, проводила дочерняя структура Минобороны ОАО “ГУ ЖКХ”.

Кроме этого, несколькими компаниями одновременно управляли одни и те же люди. На условиях анонимности они заявили сотрудникам ФБК и журналистам Фонтанки.Ру, что все фирмы, получившие заказы на ремонт воинских частей, подконтрольны аффилированной с Пригожиным ООО “Мегалайн”.

4 октября ФБК подал заявление в ФСБ с требованием начать расследование в отношении Пригожина. “Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках. В том числе Пригожин просто обкрадывает российскую армию, – написал основатель ФБК Алексей Навальный. – Сегодня мы направляем заявление в ФСБ с требованием начать расследование против этого персонажа”.

В декабре петербургское управление ФАС возбудило дело в отношении четырех поставщиков технологического оборудования для Мин обороны. В торгах участвовали общества с ограниченной ответственностью “ПрофБизнес “ТД СпецТехМаш”, и две компании с одинаковыми названиями “ТД Стиллаг”, но разными ИНН. “Установлены взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами обществ. Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам”, – говорилось в сообщении ФАС.

Всего было заключено 11 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Все аукционы прошли при минимальном снижении начальной цены контракта. В ФАС усматривают в действиях компаний признаки картельного сговора, запрещенного пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.