Четверг, 18 мая 2017

Мэрия Москвы согласовала проведение 28 мая марша и митинга объединенной оппозиции против сноса пятиэтажек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из организаторов акции, лидера московского “Яблока” Сергея Митрохина.

В департаменте региональной безопасности города согласование акции подтвердили.

По словам Митрохина, сбор участников мероприятия будет проходить с 13 до 14 часов у домов 21-24 по улице Вавилова. С 14 до 15 часов состоится шествие по Вавилова в сторону улицы Ульянова до дома 46. С 15 до 16 часов на площадке у этого дома состоится митинг с участием до 10 тысяч человек.

“Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия”, – заявил функционер “Яблока”.

Впервые акция была анонсирована 16 мая на сайте партии ПАРНАС. Оппозиционеры требуют отозвать из Госдумы законопроект о программе реновации столичного жилья и “реально решить вопрос” расселения ветхого жилищного фонда. В оргкомитет мероприятия вошли Митрохин, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, член федерального координационного совета “Партии 5 декабря” Сергей Давидис, зампред ПАРНАС Константин Мерзликин, сопредседатель московского отделения партии Михаил Шнейдер, исполнительный секретарь политкомитета “Яблока” Галина Михалева, правозащитник Лев Пономарев, член бюро федерального совета “Солидарности” Александр Рыклин, муниципальный депутат Сергей Соколов.

Предыдущий согласованный митинг против сноса пятиэтажек состоялся в воскресенье на проспекте Сахарова и собрал более 20 тысяч участников (

ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами “Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции”, “Частная собственность – основа права”, “Сначала жилье дольщикам, потом реновация”. Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы “Собянина в отставку!”.

Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы – их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

26 апреля на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой.

В среду Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек, внесенный мэром Сергем Собяниным. До принятия ряд замечаний правового характера высказала в своем отзыве к законопроекту столичная прокуратура. Кроме того, лидер фракции КПРФ в городском парламенте Андрей Клычков заявил, что документ был внесен на рассмотрение с нарушением процедуры.