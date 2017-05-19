Пятница, 19 мая 2017

Помпа водяная погрузчика – основной элемент системы охлаждения двигателя, задача которого поддерживать движение жидкости, предотвращающей появление коррозии. Вода или тосол (антифриз и присадки, устойчивые к воздействию высоких температур и контакту с химическими веществами в составе смазочных материалов, применяемых в насосе) охлаждается в радиаторе и при помощи насоса, с центробежным колесом, поступает в «рубашку охлаждения». Там жидкость выполняет свое назначение – компенсирует нагрев ДВС, возникающий по причине остаточного тепла, не отведенного через выхлопную систему. Водяной насос двигателя погрузчика – элемент без которого мотор не сможет работать, т.к. перегреется, что спровоцирует выход из строя поршневой группы, клапанов и других компонентов. Полностью исправная помпа при этом способна не только поддерживать оптимальную температуру привода спецтехники (80-90о), но и обеспечивает нагрев воздуха в кабине, для повышения комфорта работы при минусовых температурах.

Помпа водяная погрузчика – частые неисправности и способы их устранения

Основные узлы системы водяного охлаждения двигателя в спецтехнике, в которых происходят поломки – насос и радиатор. В случае если причина неисправности – помпа для погрузчика, может понадобится ремонт или замена:

Корпуса, валиков или посадочных мест под подшипники, по причине механического износа;

Фланцевых или резьбовых соединений, в случае возникновения дефектов;

Других деталей, вследствие образования на них трещин.

Если обнаружена по крайней мере одна из таких проблем насос охлаждающей жидкости погрузчика следует немедленно отремонтировать, для того чтобы не усугублять неисправности.

Трещины, образовавшиеся в корпусе, фланцах или кронштейне исправить проще всего – достаточно сварочного аппарата, главное не нарушить плоскость соединяемых поверхностей, чтобы избежать повторных неполадок. В случае если оболочка пострадала в местах где предусмотрен контакт с втулками валика, то достаточно просто заменить стандартный элемент на аналогичный, но большего диаметра. Еще один вариант ликвидации такой поломки – нанесение на стенки специального состава на основе эпоксидной смолы для того чтобы не покупать новые трубки, задача которых уменьшать трение в месте опоры вала. Увеличение вследствие износа посадочные места под подшипники, также можно починить, вставив внутрь кольцо или втулку, а также путем наваривания на место износа и последующей обработке вплоть до достижения нужного размера. Точно так же поступают и в случае срыва резьбовых соединений. Например, если крышка корпуса крепится ненадежно, достаточно заварить отверстия под болты, а потом просверлить новые с резьбой как соответствующей номинальным размерам крепежей, так и ремонтной, но во втором случае понадобится установка ступенчатой шпильки.

Важный момент при восстановлении водяной помпы в двигателе погрузчика – соблюдение осевого зазора в подшипниках. Если этот параметр не соответствует норме, их придется заменить, также, как и манжету с прокладкой размежёвывающие насос и блок цилиндров. Также в паспорте техники будет указан предельно допустимый изгиб вала помпы. Например, для погрузчиков «JCB» он составляет 0.03 миллиметра, и, если данный параметр не будет соответствовать требованиям, придется заменить весь насос. Во всех других случаях достаточно приобрести фирменный ремкомплект для водяной помпы состоящий из подшипников, валов, уплотнительных колец и манжет.

Источник информации: https://www.mixtcar.ru/product_list/zapchasti-dvigateley/sistema-okhlazhdeniya/pompa-dvigatelya/