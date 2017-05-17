Среда, 17 мая 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева приговорила фигуранта “дела 26 марта” Юрия Кулия к 8 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда. Сизинцева подчеркнула, что назначает подсудимому реальный срок “в целях восстановления справедливости”.

Кулий был объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Прокурор запрашивал для него два года общего режима.

Подсудимый полностью признал вину. Разбирательство прошло в особом порядке; слушания заняли одно заседание.

После оглашения приговора журналисты поинтересовались у Кулия, почему он согласился с обвинением. “Я рассчитывал на самом деле на условный приговор”, – ответил осужденный.

Первоначально процесс предполагалось провести 12 мая, однако тогда слушания отложили, поскольку подсудимый не был надлежащим образом уведомлен о заседании.

В четверг, в отличие от 12-го числа, омоновец Гаврютин, проходящий по делу потерпевшим, в суд не явился. Тем не менее прокурор заявила о возможности провести процесс без его участия. Сизинцева с этим согласилась.

Адвокат Алексей Липцер ходатайствовал о приобщении к делу медицинской справки о том, что мать подсудимого больна астмой, а также пенсионного удостоверения бабушки Кулия.

Затем прокурор зачитала обвинительное заключение. В нем утверждалось, что во время разгона антикоррупционной акции на Тверской Кулий взялся за резиновую палку, а затем схватил Гаврютина за плечо и потянул в “агрессивную толпу”, тем самым причинив ему физическую боль.

Далее последовал допрос подсудимого. Сизинцева, в частности, интересовалась, было ли известно матери Кулия о том, что он отправляется на митинг, и что она сказала, узнав о его участии в акции. На вопрос об отношении самого подсудимого к инкриминированному ему поступку тот ответил: “Да мне хватило полутора месяцев под стражей, чтобы понять, что я не прав”.

“Вот у вас хорошая семья, – продолжила судья, – а вас что бес-то попутал?” Кулий на это заметил: “Прапрадед за какую-то несправедливость кинул в помощника Берии пресс-папье”.

Наконец, Сизинцева напомнила, что при обыске у подсудимого нашли небольшое количество гашиша, недостаточное для привлечения его к уголовной ответственности по статье о наркотиках. “Это таджики ремонт делали, вот и курили”, – пояснил Кулий.

Адвокат Липцер в прениях подчеркивал, что подсудимый искренне раскаивается во вмененном ему поступке. Кулий согласен уплатить штраф или отбыть принудительные работы, подчеркнул юрист, а в дальнейшем в несогласованных акциях участвовать не будет.

Сам подсудимый в последнем слове в очередной раз принес извинения потерпевшему Гаврютину “за моральный ущерб”. “Сегодня Гаврютин охраняет центр города, а завтра рискует жизнью в какой-нибудь командировке”, – отметил Кулий.

“Оступился, сделал ошибку, – заверил подсудимый. – Готов искупить вину штрафом или работами. Отправляйте меня работать в интернат для “солнечных людей”, например” (больных синдромом Дауна).

Кулию 28 лет, он переехал в Москву из Волгограда. По образованию актер; работал помощником режиссера. На Тверскую 26 марта Кулий пришел как наблюдатель; там он попытался защитить демонстрантов от нападения Гаврютина. Позже Кулия задержали. В полиции на него оформили протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения), после чего отпустили.

4 апреля, за день до рассмотрения этого протокола в суде, Кулий был задержан после обыска. 6-го числа его арестовали и поместили в столичный СИЗО-5 “Водник”.

Липцер вошел в дело лишь 12 апреля. До этого у Кулия был назначенный адвокат; еще до суда об аресте он убедил задержанного полностью признать вину.

12 мая стало известно, что видеодонос на Кулия опубликовало на другой день после акции прокремлевское движение SERB. “Помогите опознать одного из главных инициаторов нападения на сотрудника полиции и подстрекателя построения баррикад на Пушкинской”, – говорилось в комментарии к видео.

В деле имеются показания боевика SERB Александра Петрунько, известного целым рядом нападений. В частности, в конце апреля Петрунько облил зеленкой политика Алексея Навального, серьезно повредив ему зрение на правом глазу. При этом адвокат Липцер отмечал, что Кулия боевик не опознавал, а лишь описал его внешность.