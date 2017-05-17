Среда, 17 мая 2017

То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию – “положить на”. И Усманов “положил на Навального” так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все “положены на”. “Тьфу на тебя” – и нет больше никого.

Круто, потому что по-мужски.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Офицер взглянул на него и, не отвечая, поворотился опять к солдату:

- Я те объеду… Назад!..

- Пропустите, я вам говорю, – опять повторил, поджимая губы, князь Андрей.

- А ты кто такой? – вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. – Ты кто такой? Ты (он особенно упирал на ты) начальник, что ль? Здесь я начальник, а не ты. Ты, назад, – повторил он, – в лепешку расшибу.

Это выражение, видимо, понравилось офицеру.

- Важно отбрил адъютантика, – послышался голос сзади.

Лев Толстой. “Война и мир”