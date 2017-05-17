Среда, 17 мая 2017

В ярославской колонии ИК-1, где 21 апреля был избит болотник Иван Непомнящих, уволили начальника учреждения Александра Чирву. Об этом сообщается на ФБ-странице правозащитного фонда “Общественный вердикт”.

По сведениям правозащитников, новым начальником колонии стал подполковник внутренней службы Дмитрий Николаев.

Однако в управлении ФСИН по Ярославской области информацию об увольнении Чирвы опровергли, передает интернет-газета “Вид сбоку – Ярославль”. В пресс-службе ведомства заявили, что Чирва в отпуске и “сто процентов не уволен”.

20 апреля Непомнящих отправили на семь суток в ШИЗО, заявив, будто он не выполнил команду “отбой”. Это произошло сразу после подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении политзека.

24 апреля появилась информация, что политзека и еще нескольких заключенных избили. Непомнящих получил травмы ног и поясницы. Он, однако, пострадал меньше других. Руслану Вахапову и Евгению Макарову серьезные повреждения нанесли по всему телу. Вахапова несколько раз ударили головой о бетонный пол. Макаров, избитый очень сильно, в знак протеста вскрыл вены.

Между тем 26 апреля стало известно, что судья Заволжского райсуда Ярославля отказалась рассматривать ходатайство об УДО Непомнящих, сославшись на технические неточности. Как отмечалось, бумага “будет направлена адвокатам для доработки”.

28 апреля ЕСПЧ придал приоритет жалобе Непомнящих, Вахапова и Макарова на издевательства в ИК-1 и потребовал принять обеспечительные меры. Все трое заявителей должны были быть в 48 часов обследованы независимыми врачами в присутствии защиты, а результаты обследования направлены в ЕСПЧ. Также от властей страны потребовали представить убедительные доказательства того, что Непомнящих, Вахапов и Макаров имеют беспрепятственный доступ к своим защитникам и к Страсбургскому суду. Наконец, Россию обязали до 4 мая сообщить информацию о результатах разбирательств, проведенных в стране по жалобам заявителей.

Однако руководство ИК-1 отказалось пустить адвокатов к Непомнящих и другим заключенным. Во ФСИН заявили, что “независимая врачебная комиссия”, осмотревшая заключенных 28 апреля, не нашла у них травм.

5 мая ЕСПЧ повторно потребовал от России допустить к заявителям адвокатов и провести медобследование.

В тот же день администрация колонии продлила еще на шесть суток срок содержания политзека в ШИЗО.