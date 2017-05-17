Среда, 17 мая 2017

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный вызвал на дебаты миллиардера Алишера Усманова, одного из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией “Он вам не Димон”. Об этом политик заявил в прямом эфире на своем YouTube-канале.

“РБК и “Дождь” написали, что они готовы организовать какие-то дебаты, и не боюсь ли я прийти на такие дебаты, меня спрашивали много раз. Не боюсь. Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на “вы”). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах”, -сказал Навальный.

Оппозиционер воспринял это обращение как угрозу.

В четверг Усманов опубликовал 12-минутное видеообращение к Навальному. В ролике олигарх называет политика “неучем”, “лузером” и “неудавшимся бизнесменом”. Усманов отвергает обвинения в том, что заработал деньги сомнительным путем и давал взятки. Миллиардер советует Навальному извиниться перед ним и говорит, что оппозиционеру придется “придется ответить”. Видео приурочено к прошедшим в тот же день предварительным слушаниям по иску Усманова к Навальному.

13 апреля Усманов подал в Люблинский райсуд Москвы иск к Навальному и ФБК о защите чести и достоинство. Как сообщает РИА “Новости”, на прошедших в четверг предварительных слушаниях судья Марина Васина отклонила ходатайство ФБК о прекращении дела. Слушания по существу назначены на 30 мая.

Как установлено в расследовании “Он вам не Димон”, несколько фондов, связанных с лицами из окружения премьер-министра Дмитрия Медведева, получали от Усманова деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду “Соцгоспроект”, наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев, компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам миллиардер настаивает, что передача этого участка “Соцгоспроекту” была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению Усманова, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что миллиардер лжет. Землю в Успенском, поясняет основатель ФБК, Усманов купил у двух коммерческих фирм и между приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.