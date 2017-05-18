Четверг, 18 мая 2017

Достаточно часто бывают случаи, когда женщина спохватывается и начинает ухаживать за собой, когда возраст переваливает за тридцать. Ничего страшного, бывает и такое, кстати, достаточно часто. Лучше позже, чем никогда, верно?! Дело в том, что когда тебе пятнадцать или двадцать лет, не задумываешься о возрасте совершенно, мысли не мелькает в голове, что морщинки где-то совсем рядом. А когда начинаешь рассматривать себя в зеркало более тщательно, исключив весь макияж, начинаешь понимать, что время неумолимо летит вперед. Что делать в таких случаях, как его хотя бы приостановить? Полезные советы вы найдете в этой статье

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В таком случае коже необходимо дополнительное питание и днем и ночью, плюс защита от ультрафиолетовых лучей. По сути, происходит все тоже самое, что и у молодых, только гораздо интенсивнее. Необходима корректировка своего меню, попытаться избавится от вреднючих привычек (табак и алкоголь). Милые женщины, вы не представляете, как активно старит кожу никотин. Даже не так активно, как алкоголь, поэтому следует курение полностью исключить из своей жизни.

Как самостоятельно бросить курить?

Государство, последнее время, стало на сторону здоровья и активно продвигает здоровый образ жизни. Сложно бросить курить? У вас большой стаж? Начните с того, что сядьте и посчитайте — сколько денег у вас уходит на сигареты. Сколько вы тратите в день, в неделю, в месяц, а в год? Страшная сумма выскакивает уважаемые дамы. Это не стимулирует? Значит необходимо найти книгу (можно попробовать в интернете, ну или у друзей), благодаря которой 80 человек из 100 после прочтения или прослушивания, 100% бросают эту пагубную привычку! Книгу не нашли? Можно пустить в ход медицинскую разработку, которая уже проверена временем. Таблетки TABEX(Табекс) очень хорошо помогают справиться с никотином в организме без всяких ломок. Пропив курс, бывший курильщик сможет контролировать тягу к сигаретам. Это не реклама, а проверенный людьми препарат, и, кстати, он вполне доступен по цене каждому! Неееееет, не на себе лично проверено icon wink Уход за кожей в зрелом возрасте я не страдала никогда этим пагубным пристрастием.

Обязательная процедура

Женщинам, у которых появились первые морщинки, следует умываться и утром и вечером. Обязательно средствами, которые не только не сушат кожу, а наоборот, дополнительно увлажняют ее. Дело в том, что с возрастом наша кожа интенсивно теряет влагу и чем суше кожа, тем быстрее она начинает стареть. Хорошо только тем, кто обладает излишней полнотой, да и то не всегда кожа на лице обладает хорошей жировой прослойкой. Поэтому, прежде чем купить средство, изучите его принадлежность и направленность на ту или иную женскую проблему.

Маска для лица

Дополнительно в женской косметичке должна появиться ухаживающая маска, которая будет стимулировать процессы в коже, увлажнять ее и омолаживать. Косметологи рекомендуют наносить маски на очень хорошо очищенную и распаренную кожу, поэтому у кого есть возможность, делайте это в бане или сауне (на крайний случай, после ванной). Любительницы душа не ощутят истинного благотворного воздействия маски, потому что действие ее начинается, когда поры кожи более широко раскрыты, а это бывает только при высокой температуре.

Грубейшие ошибки при нанесении крема

Хорошо, если на улице всегда +15 — +20С°, но так бывает не везде, поэтому следует знать некоторые правила по нанесению крема, когда на улице 0С° или ниже. Многие не в курсе, а ведь это достаточно сильно может навредить вашей коже! Накладываем крем на кожу лица минимум за 30 минут до выхода на улицу, чтобы крем полностью впитался. Влага, которая может быть доступна морозу (а в кремах есть вода, если вы не знали!), не превратилась в кристаллы льда в ваших порах. Вечерний крем наносим по такому же принципу, только не за 30 минут до сна, а часа за полтора-два. Ночной крем в этом случае лучше сработает и отдаст коже все полезные вещества.

Массаж лица

Чтобы достичь наилучшего эффекта от крема и сделать уход за собой наиболее приятным, необходим массаж лица. Зачем? Чтобы кровообращение улучшить. Естественно самостоятельно его делать тяжело, но если нет других пальчиков и некого попросить нанести массажными движениями крем на кожу, делаем это самостоятельно. Ни в коем случае не делаем грубых движений и нажимов. Все происходит плавно и только подушечками пальцев. Начиная со лба, медленно спускаемся вниз.

· Зону лба необходимо разглаживать от центра к вискам, желательно пальчиками обеих рук;

· Нос наоборот, массируется вверх к зоне лба и желательно спиралевидными движениями;

· От крыльев носа крем наносится по мимическим морщинкам к центру подбородка (получается что-то типа не законченного круга);

· Щеки можно массировать стандартно круговыми движениями, опускаясь к подбородку.

Заметьте, глаза не трогаем!

Правильное нанесение крема на кожу вокруг глаз

Уход за кожей вокруг глаз – это вообще отдельная тема. Она очень уязвима и наиболее тонка, примерно как на губах, поэтому с нанесением на нее крема, кстати, специального, для век, следует так же соблюдать определенные правила.

· Верхнее подвижное веко массируется с нанесением крема для век от внутреннего угла глаза к внешнему. Можно точечным нанесением подушечкой безымянного пальца;

· Нижнее веко более чувствительно к прикосновениям, поэтому крем наносится от внешнего угла глаза к внутреннему, желательно так же точечно.

Соблюдая эти не хитрые правила, уже через месяц – полтора, кожа изменит свой вид и комплименты не заставят себя ждать.

Удачи Вам милые женщины и терпения.