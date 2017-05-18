Четверг, 18 мая 2017

Качество одежды – пожалуй, один из наиболее важных критериев отбора, которыми руководствуются женщины, подбирая для себя наряд. Мне лично доводилось присутствовать при той внутренней борьбе, которая происходит у лиц прекрасного пола, когда хочется все, а денег не хватает. Смотрите недорагая и качественная одежда http://abrams.com.ua/s-33-flisovye-kurtki-i-shtany.html

Однажды я решил проявить героизм и отправился с девушкой по магазинам, так как ей нужен был «свежий глаз со стороны». Набравшись терпения и маленьких книжечек с анекдотами в ларьке по дороге, я мужественно пересматривал, оценивал, критиковал, отвергал или одобрял те или иные наряды. Парадокс, но то, что нравилось мне, критиковала продавщица, а то, от чего консультант приходила в восторг иначе чем «костюм разбойника» или еще несколькими неблаговидными, а то и просто непечатными словами назвать нельзя. Выбившись из сил, мы уже почти собрались вернуться домой, но встретили очередное торговое заведение с зазывающими надписями, одна из которых гласила: «Женская одежда оптом из Турции».

Как-то раз, еще студентом мне «посчастливилось» купить на рынке турецкие джинсы, которые, как потом оказалось никогда не были турецкими, а являлись самыми настоящими отечественными, только бракованными, которые шил кооператив с глупым названием. С тех пор, сам не знаю почему, но, вот парадокс, не к отечественной, а именно к турецкой одежде я испытывал какое-то недоверие.

Мы все же решили почтить владельца своим визитом, получилось, что очень кстати. Владельцем оказалась приятная общительная женщина, которая разъяснила, что женская одежда оптом из Турции бывает как легальной, так и нелегальной. Как мы потом убедились, та одежда, что действительно производится на швейных фабриках в Турции мало того, что прочная и качественная, так еще и сшита симметрично, и стоит не так дорого, как мы ожидали.

Брюки моя, теперь невеста, носит до сих пор, правда уже дома – они ей на сегодняшний день кажутся немодными.