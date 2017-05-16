Вторник, 16 мая 2017

Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране. С таким заявлением выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Украина, напомнили правозащитники, является участником Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Оба этих соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели.

Запрет на российские сайты, включая “Яндекс”, Mail.Ru, “Одноклассники”, “ВКонтакте” и РБК, этим критериям не соответствует,

подчеркивается в заявлении Human Rights Watch.

“Порошенко может попытаться оправдать этот последний шаг, но это циничная, политически мотивированная атака на право на получение информации, затрагивающая миллионы украинцев и их личную и профессиональной жизнь”, – подчеркнула эксперт HRW по Украине Таня Купер.

В среду вступил в силу подписанный накануне указ Порошенко о расширении санкций против России. В санкционный список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них оказалась соцсети “Вконтакте” и “Одноклассники”. Доступ к ним на территории Украины будет заблокирован. Под санкции также подпали Mail.Ru Group и ООО “Яндекс”, их дочерние украинские компании, разработчик словарей и программ для распознавания текста ABBYY и крупнейший поставщик софта для делопроизводства 1С. Украинских провайдеров обязали заблокировать все их ресурсы. Также будут заблокированы сайты “Лаборатории Касперского” и DrWeb, уже находящихся под санкциями.

Кроме того, в санкционный список Украины включены ряд российских банков, авиакомпаний и СМИ. В частности, санкции распространены на телеканал РБК. Его вещание на территории страны запрещено.

Под санкции подпали также представители партий “Яблоко” и ПАРНАС, которые в 2016 году выдвигались в Государственную думу России по округу, в составе которого были объединены Крым и Краснодарский край. Среди них – бывший политзаключенный Евгений Витишко. При этом ПАРНАС еще летом 2016 года после консультаций с украинскими властями отказалась от предвыборной агитации в Крыму. В предвыборных документах “Яблока” говорилось о незаконности аннексии Крыма и “проведенного под “охраной” российских вооруженных сил” референдума.

Во вторник замглавы российского Минкомсвязи Алексей Волин назвал “бессмысленным” решение о блокировке соцсетей. “Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность”, – сказал замминистра.

По его словам, украинцы “моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки”. “Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти”, – сказал Волин.