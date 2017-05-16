Вторник, 16 мая 2017

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о расширении перечня статьей, предполагающих административный надзор над осужденными после освобождения, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в статью 173.1 уголовно-исполнительного кодекса предполагают установить административный надзор над осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской направленности и “террористические” преступления. Надзор предлагается установить за осужденными по следующим статьям: 205 (теракт), 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или публичное оправдание терроризма), 205.3 (прохождение обучения для занятия терроризмом), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (угон корабля, самолета или поезда), 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), 221 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственные захват или удержание власти), 279 (вооруженный мятеж), 295 (посягательство на жизнь судьи или следователя), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Номера “экстремистских” статей, за которые предусмотрен надзор, в тексте документа не перечислены, поскольку, как говорится в пояснительной записке, “понятие преступлений экстремистской направленности определено в примечании к статье 282.1 Уголовного кодекса”.

Тяжкими согласно статье 15 УК являются преступления, максимальное наказание за которые составляет от 5 до 10 лет колонии, особо тяжкими – те, максимальное наказание за которые равно 10 или более годам.

Кроме того, если сейчас в части 3 статьи 4 действующей редакции закона об административном надзоре говорится, что судом “могут” устанавливаться отдельные административные ограничения для осужденных, то в законопроекте сказано, что “обязательным является установление судом административного ограничения” в виде обязанности отмечаться в полиции до четырех раз в месяц и запрета на выезд за пределы определенной территории для бездомных осужденных.

По действующему законодательству надзор устанавливается над опасными или особо опасными рецидивистами, осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также над теми, кто признавался в местах лишения свободы злостным нарушителем порядка, будучи осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об административном надзоре над отбывшими наказание “экстремистами” и “террористами” в декабре 2014 года.