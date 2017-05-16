Вторник, 16 мая 2017

Полиция начала проверку действий подростков, которые показали средний палец на фоне памятника Герою Советского Союза Федору Коновалову в Ковдоре Мурманской области и выложили фотографию в интернет. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как сообщается, фотография предположительно была сделана 9 мая. На фото видно, что один из показывающих неприличный жест стоит у памятника в карауле.

Полиция планирует установить личности молодых людей и принять процессуальное решение.

По сведениям “Комсомольской правды”, подростки уже удалили фотографию и другие записи из своих аккаунтов в инстаграме.

В феврале в Салехарде полиция разыскала четверых школьников 10-12 лет, которые потушили “вечный огонь”, забросав его снегом. Изучив записи камер видеонаблюдения, силовики идентифицировали школьников.

Дети заявили полицейским, что погасили “вечный огонь” из любопытства. По их словам, они не знали, что это символ памяти о погибших в германо-советской войне.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних школьники не состояли. Инспектора этого подразделения провели с детьми и их родителями “профилактическую беседу”. Информацию об инциденте силовики направили в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города “для принятия мер общественного воздействия” к школьникам.

Между тем полицейская проверка продолжается, отмечалось в сообщении пресс-службы УМВД по Ямалу. По ее итогам силовики обещают принять процессуальное решение.