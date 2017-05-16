Вторник, 16 мая 2017

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин заявил, что после покупки медиахолдинга РБК объединит его в одну структуру с другими медиаактивами группы, в числе которых издательский дом “Комсомольская правда” и газета Metro. Об этом сообщает ТАСС.

“Там будем максимально использовать всю синергию, которая существует в этом бизнесе”, – пояснил бизнесмен.

Относительно перспектив сделки приобретения РБК Березкин заметил, что она “идет” и “никаких фундаментальных больших противоречий нет”. “Там много сейчас техники осталось, которой занимаются юристы”, – рассказал владелец ЕСН. Детали сделки он комментировать отказался и сроки ее заключения также не уточнил.

28 апреля ЕСН подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о согласовании приобретения 65,43 процента акций РБК. Как сообщалось, переговоры с нынешним владельцем холдинга Михаилом Прохоровым относительно продажи актива Березкин вел уже по крайней мере несколько месяцев, а в марте обсуждение сделки активизировалось.

В мае 2016 года в РБК сменилось руководство. Медиахолдинг покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, а также главреды газеты РБК Максим Солюс и информационного агентства РБК Роман Баданин. Отставки связывали с недовольством Кремля редакционной политикой холдинга. Особенно болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове.

Месяцем раньше Газета.Ру писала о планах Прохорова продать медиахолдинг. Как утверждалось, поручение сменить собственника РБК было отдано “на высшем уровне”.