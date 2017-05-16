Вторник, 16 мая 2017

Депутаты законодательного собрания Петербурга на пленарном заседании неожиданно исключили из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Об этом сообщает ТАСС.

Снять вопрос с повестки предложил единорос Борис Ивченко. Его поддержали 38 из 43 депутатов. “Любой депутат заксобрания может предложить внести или снять с повестки дня какой-либо вопрос”, – отметила глава управления информации городского парламента Елена Тимошенко.

Депутат от Партии роста Максим Резник рассказал, что Ильченко предложил снять вопрос о референдуме с повестки дня “без каких бы то ни было объяснений”. Когда сам Резник попытался выяснить причины, то спикер заксобрания не дал ему такой возможности, пояснив, что “депутат может не мотивировать свое предложение”.

Заксобрание нарушает закон о референдуме, уклоняясь от обсуждения вопроса о его проведении, считает Резник. По его словам, депутаты из фракций Партии роста, “Яблока” и “Справедливой России” продолжат вносить этот вопрос в повестку ближайших заседаний, а также обсудят “и другие меры”.

На прошлой неделе вопрос о референдуме был включен в повестку на 17 мая на заседании комитета по законодательству. При этом юридическое управление заксобрания дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии. Там заявили, что формулировка вопроса не отвечает требованиям федерального и городского законов о референдумах.

26 апреля заксобрание Петербурга уже отказывалось включать в повестку пленарного заседания вопрос о проведении референдума по судьбе Исаакия.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе – феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно утвердить городское заксобрание, после чего организаторы референдума должны собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей – 75 тысяч человек. После этого назначается дата голосования.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.