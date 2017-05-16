Вторник, 16 мая 2017

На всю поддержку отечественной кинематографии выделяются достаточно небольшие средства из бюджета, для сравнения: значительно меньше, чем половина съемочного бюджета одного американского “Форсажа”, уже не помню какой номер, который сейчас идет на экранах. Меньше половины одного голливудского фильма. Поэтому мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда – конкуренции, борьбы и экономической, и что еще важнее – идеологической.

Владимир Мединский, министр культуры

Сталин застегивал шинель, около него юлил пьяненький Павленко. Я застал конец разговора:

- Говно ваш Слонимский, – сказал Сталин.

- Говно, но свое, – быстро нашелся Павленко.

Сталину понравился ответ. Он засмеялся и еще раз повторил:

- Говно ваш Слонимский.

Павленко видит, что Сталину нравится ответ, и снова повторяет:

- Говно, товарищ Сталин, говно, но свое…

Стоящие вокруг радостно посмеивались.

Валерий Кирпотин. Ровесник железного века. М., 2006. С. 204. Цит. по: Бенедикт Сарнов. “Сталин и писатели”