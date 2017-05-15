Понедельник, 15 мая 2017

Коллегия Верховного суда по делам военнослужащих подтвердила приговор 15 мусульманам, осужденным по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в московском кинотеатре “Киргизия” к срокам от 11 до 13 лет. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Приговор по делу вынес 22 апреля 2016 года Московский окружной военный суд. Фигурантов, в числе которых были выходцы из Дагестана, Чечни, Ингушетии и Калмыкии, объявили членами запрещенного в России международного религиозного объединения “Ат-такфир валь-хиджра”, намеревавшимися в январе 2014-го устроить в столице России теракт.

Тажиб Махмудов, объявленный лидером ячейки “Ат-такфир валь-хиджра”, получил 13 лет строгого режима, Артур Маслаков, который, как утверждалось, должен был совершить самоподрыв в кинотеатре, и Имран Текилов – 12 лет. Еще 11 фигурантам – Анзору и Артуру Текиловым, Тагиру Ахтаханову, Сергею Чепрасову, Исламу Рамазанову, Аслану Сулейманову, Хосо Эсмурзаеву, Адаму Шавхалову, Эрсмаку Саралиеву, Нурмагомеду и Инялу Балакадашевым – дали 11 лет строгого режима каждому. Единственная женщина среди обвиняемых, Матлюба Насимова, получила 11 лет общего режима: отправку женщин в колонии строгого режима российские законы не предусматривают.

Всем фигурантам вменялись часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 (приготовление к теракту в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконное хранение оружия в составе организованной группы) и часть 3 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия в составе организованной группы). Махмудову, Маслакову и Имрану Текилову была дополнительно инкриминирована также часть 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение оружия).

Никто из осужденных вину не признал.

Большинство фигурантов дела были задержаны в ноябре 2013 года в ходе полицейского рейда в одну из квартир общежития по улице Наташи Качуевской, находящейся в восточном столичном районе Косино-Ухтомский за пределами МКАД. Как утверждалось, экспертиза обнаружила на одежде фигурантов, а также образцах их ногтей и волос большое количество октогена и гексогена. Кроме того, говорилось о некоем “изотопном следе”.

После появления этой информации следствие было поручено столичному главку СКР. Однако после восьми месяцев расследования ведомство не обнаружило в действиях фигурантов признаков терроризма. В частности, не нашлось свидетельств причастности обвиняемых к “Ат-такфир валь-хиджра”. Кроме того, выяснилось, что, хотя эта организация в некоторых странах и запрещена, в терактах ее никогда не обвиняли.

В итоге СКР указал, что в крайнем случае фигурантам можно вменить разве что статью 222 УК, дела по которой подследственны МВД.

Тем не менее полиция, продолжив расследование, обвинила фигурантов дела именно в терроризме.

17 апреля 2017 года правозащитный центр “Мемориал” признал осужденных по делу политзаключенными. Вывод о членстве фигурантов в “Ат-такфир валь-хиджра” правозащитники назвали голословным, заметив, что соответствующее обвинение в деле отсутствовало и в суде не рассматривалось. Происхождение арсенала, также отметили в “Мемориале”, ни следствие, ни суд не установили, так что не исключено, что обвиняемым оружие подбросили. Не было представлено в суде, продолжили правозащитники, и доказательств подготовки взрыва в кинотеатре; кроме того, приговор не установил цели и мотивы этого взрыва, а отсутствие цели делает невозможным квалификацию вмененных фигурантам действий по статье о терроризме.