Воскресенье, 14 мая 2017

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил готовность прибыть в аннексированный Крым для дачи показаний по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза, обвиняемого оккупационными властями в организации “массовых беспорядков” на митинге у Верховной рады региона 26 февраля 2014 года. Об этом сообщает QHA.

С предложением выступить в процессе к Чубарову обратился адвокат Чийгоза Николай Полозов. Юрист сослался на часть 4 статьи 456 российского УПК (вызов свидетеля из-за пределов Российской Федерации). Эта норма гарантирует таким свидетелям иммунитет от привлечения в качестве обвиняемого и от лишения свободы.

На пресс-конференции в понедельник председатель Меджлиса зачитал журналистам соответствующее заявление. Он рассказал, что лично вручит документ Полозову 19 мая, в ближайшие приезд адвоката в Киев.

“Я – один из тех людей, которые могут дать объективные показания, тем более что моя фамилия, если вы почитаете материалы судебных заседаний, (упоминается) в каждом заседании десятки, если не сотни раз, – пояснил политик принятое решение. – Я не могу не дать согласия на то, чтобы воспользоваться таким правовым механизмом (в случае получения официального вызова из верховного суда аннексированного Крыма. – Ред.)”.

Чубаров также заметил, что готов воспользоваться таким механизмом и для выступлений в процессах других преследуемых крымских татар, в том числе еще одного зампреда Меджлиса – Ильми Умерова.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского “референдума”. Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о “массовых беспорядках”. Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений “двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести”.

Чийгоз стал первым арестованным по делу и его основным фигурантом. Политик находится в заключении уже с 29 января 2015 года. По части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков) зампреду Меджлиса грозит от 8 до 15 лет колонии. Вину политзек категорически отрицает.

Кроме Чийгоза в деле было еще семь фигурантов. Им, в отличие от зампреда Меджлиса, вменили часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую от 3 до 8 лет колонии. Двоих обвиняемых еще в 2015 году осудили в особом порядке к условным срокам. Дело Чийгоза и остальных пятерых в конце того же года начало рассматриваться в суде, однако в феврале 2016-го было возвращено в прокуратуру.

Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили – материалы в отношении Чийгоза выделены в отдельное производство. Слушания по делу зампреда Меджлиса продолжаются в российском верховном суде региона; разбирательство ведет коллегия в составе судей Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова. Прошло уже свыше 100 заседаний процесса; последние недели продолжаются допросы свидетелей защиты.

Слушания по основному “делу 26 февраля” продолжаются с осени в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя; процесс ведет судья Сергей Деменок. В начале апреля двое из пяти фигурантов, удерживавшиеся в СИЗО, – Али Асанов и Мустафа Дегерменджи – были переведены под домашний арест.

5 июля 2014 года российские силовики не допустили Чубарова в Крым, когда он возвращался с континентальной Украины. Тогдашний прокурор аннексированного региона Наталья Поклонская, прибывшая на погранпункт, зачитала политику постановление о запрете въезда в “Россию” на срок пять лет. С тех пор председатель Меджлиса постоянно живет в Киеве.

В мае 2015-го УФСБ по Крыму и Севастополю открыло против Чубарова дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии. Поводом стало выступление политика в эфире украинских СМИ; о каком именно выступлении шла речь, не уточнялось.

В октябре того же года Чубаров был заочно арестован в Симферополе. Поклонская тогда же говорила, что запрет на въезд в “Россию” с председателя Меджлиса снят, однако при посещении полуострова политика могут задержать, “если следователь усмотрит для этого основания”.

Между тем в ноябре 2015-го Интерпол прекратил международный розыск Чубарова.

Последующие сообщения Поклонской позволяли заключить, что против председателя Меджлиса в Крыму открыто еще одно дело – в связи с гражданской блокадой полуострова. При этом чиновница утверждала, что статьи российского УК, вмененные Чубарову и другим фигурантам, не разглашаются, чтобы не навредить следствию. Известно, что одному начальнику штаба блокады – вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар Ленуру Ислямову – вменили среди прочего часть 2 статьи 281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), предусматривающую от 12 до 20 лет колонии.

Несколькими месяцами позже Меджлис был запрещен как экстремистская организация. В марте нынешнего года первый заместитель Чубарова Нариман Джелял был опрошен в ЦПЭ после доноса неизвестного. В этой связи не исключено, что против Чубарова могут сфабриковать и еще одно дело – по части 1 статьи 282.2 российского УК (организация деятельности экстремистской организации; срок от 6 до 10 лет).