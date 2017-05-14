Воскресенье, 14 мая 2017

Лидер “Справедливой России” Сергей Миронов готовит законопроект, вводящий уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны… Лидер эсеров подчеркнул, что данная законодательная инициатива будет распространяться не только на россиян, но и на иностранных граждан совершивших соответствующее преступление за рубежом; в частности, мерами ответственности после судебного решения, по его словам, могли бы стать: денежный штраф, запрет на въезд в Россию, арест российского имущества или арест… “Экстремисты, откуда они ни были бы, должны понимать, что спуску за нападки на Россию им не будет… Наш долг – защитить память и правду о событиях тех лет от всех, кто стремится исказить и переписать историю”, – пояснил Миронов.

РИА “Новости”

- Вот они, высказались – инквизиторы, цензоры – на веревочке мысль водить… Что за обидчивость такая! Палками бьют – не обижаемся, в Сибирь посылают – не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь – не смей говорить; речь – дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, – не обижаются словами?

- В образованных странах, – сказал с неподражаемым самодовольством магистр, – есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит… и прекрасно делают.

Белинский… ответил глухим голосом:

- А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Александр Герцен. “Былое и думы”