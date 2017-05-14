Воскресенье, 14 мая 2017

Основной фигурант первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслан Зейтуллаев, осужденный к 12 годам строгого режима по обвинению в членстве в “Хизб ут-тахрир”, начал новую голодовку. Об этом сообщил на своей странице адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с коллегой Эдемом Семедляевым в понедельник посетил политзека в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

Новую голодовку 31-летний Зейтуллаев объявил с 15 мая. Как следует из публикации, политзек протестует против вынесенного ему приговора, а также против репрессий в отношении других крымских татар.

Кроме того, Курбединов сообщил, что украинским консулам по-прежнему под разными надуманными предлогами отказывают в допуске к осужденному. “Руслан инициирует отказ от российского гражданства”, – заметил адвокат. В публикации не поясняется, принял ли Зейтуллаев гражданство России еще до ареста или же оно навязывается осужденному властями. Ранее политзек неоднократно подчеркивал, что является гражданином Украины.

В ближайшее время будет опубликован ряд обращений Зейтуллаева, сообщил юрист.

После первой голодовки, также написал Курбединов, здоровье политзека вполне восстановилось. “Он держится отлично, настроение и настрой решительные”, – говорится в посте.

Первую голодовку, со схожими требованиями, Зейтуллаев держал с 4 по 26 апреля, сняв ее непосредственно после оглашения приговора. Хотя ни одно из требований голодовки выполнено не было, политзек сообщил, что прекращает акцию по просьбам родственников, близких и авторитетных деятелей крымскотатарского национального движения, а также из-за резкого ухудшения здоровья. В то же время Зейтуллаев заверил, что “это его первая голодовка, но не последняя и он не прекратит борьбу за права своего народа”.

С призывами снять голодовку к политзеку обращались в частности национальный лидер крымских татар, бывший советский политзек Мустафа Джемилев и зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. Онлайн-флэшмоб в поддержку Зейтуллаева проводили в апреле известные украинские деятели культуры, политики и общественники, в том числе писатели Оксана Забужко, Сергей Жадан и Андрей Курков, театральный и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев (снял первый крымскотатарский художественный фильм “Хайтарма”), директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, Джемилев и другой бывший советский политзек – председатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс. К флэшмобу присоединились активисты в Турции и США.

Приговор Зейтуллаеву вынесла коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Анатолия Колесника. Политзека объявили виновным по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации). Прокурор Геннадий Труханов запрашивал для подсудимого 17-летний срок.

Это был второй приговор по делу. В сентябре прошлого года, по итогам первого процесса, обвинение Зейтуллаеву переквалифицировали на часть 2 этой же статьи кодекса (участие в деятельности террористической организации), и политзек получил семь лет общего режима. Однако прокуратура подала на апелляцию в Верховный суд, и там приговор политзеку отменили, а материалы в его отношении вернули на повторное рассмотрение. В первом процессе тот же прокурор Труханов требовал для Зейтуллаева тех же 17 лет строгого режима.

Сам политзек вину не признал. Он неоднократно заявлял, что его преследуют по национальному и религиозному признакам.

Трое других фигурантов дела – Нури (Юрий) Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайфуллаев – были осуждены к пяти годам общего режима каждый по части 2 статьи 205.5. Никто из них вину также не признал. Приговоры этим фигурантам прокуратура не оспаривала, и в декабре решения вступили в законную силу. Примов содержится в марийской ИК-5 в поселке Ясный Советского района, Ваитов – в ИК-1 в Кургане, а Сайфуллаев – в кировской ИК-17 в Омутнинске. Две последние колонии имеют репутацию пыточных. Известно, что Ваитова в колонии неоднократно отправляли в ШИЗО за отказ стать доносчиком.