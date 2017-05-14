Воскресенье, 14 мая 2017

Судья Вахитовского райсуда Казани Дамир Гадыршин арестовал Альберта Абузарова, волонтера городского штаба Алексея Навального, на 10 суток за участие в агитационном пикете у куба с информацией о политике. Об этом сообщают “Idel.Реалии”. Волонтер был объявлен виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Тот же судья Гадыршин назначил Абузарову 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Помимо российского гражданства волонтер имеет подданство Австралии. Юрист Эльза Нисанбекова, защищавшая Абузарова, рассказала, что проинформировала австралийское посольство о вынесенных решениях.

Абузарова задержали в воскресенье вместе с четырьмя участниками пикета: организатором мероприятия Азатом Габдульвалеевым, сотрудником казанского штаба Навального Андреем Бояршиновым и еще двумя волонтерами – Азатом Шаймухаметовым и Искандером Гумербаевым. Всех пятерых привезли в городской ОП-2 “Вишневский”, где оставили на ночь до суда. Бояршинову, Шаймухаметову и Гумербаеву вменили те же правонарушения, что и Абузарову; на Габдульвалеева оформили протокол лишь по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

В суд в понедельник доставили всех пятерых. Однако дело Бояршинова вернули в полицию для установления личности задержанного: при задержании у функционера не было с собой паспорта. Что же касается Габдульвалеева, Шайхмухаметова и Гумербаева, то они оказались членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и для привлечения их к суду требуется санкция прокурора Татарии Ильдуса Нафикова. В итоге всех четверых отпустили, назначив разбирательства по их делам на 30 мая.