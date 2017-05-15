Понедельник, 15 мая 2017

Если попробовать нарисовать идеально построенный бизнес, то это предполагает:

- Крупный доход;

- Эффективный персонал;

- Развитая внутренняя и внешняя корпоративная политика;

- Высокая маржинальность компании;

- Постоянное стремление к развитию;

Это наиболее важные пункты, наличием которых может похвастаться далеко не каждая, даже иностранная компания. Подавляющее большинство компаний, как мелких, средних, так и крупных, не могут выполнить и 3 из 5 показателей успешности предприятия. Если вы стоите во главе компании и понимаете, что многие сотрудники не до конца понимают своих обязанностей, перекладывая ответственность друг на друга; если организованность задач отсутствует и нет четкого деления на ответственных и исполнителей; если в последнее время вы наблюдаете падение доходов компании и уверяете себя в том, что это кризис, то это все говорит только о том, что эффективность управления упала. В действительности, только единицы из владельцев бизнеса и управленцев понимают, как в действительности эффективно руководить, да так, чтобы оставалось время на личную жизнь.

Компания Высоцкий консалтинг по отзывам владельцев бизнеса помогает развитию компании и, главное, дает нацеленность не только на будущие результаты, но и решает проблемы «текущего дня». Если рассматривать в качестве конечной точки выполнение всех вышеперечисленных показателей успешности компании, то коллектив «Высоцкий консалтинг» точно знает, как и в какие сроки осуществить все пункты пошагово, и имеет для этого большую практическую базу. Самый главный плюс работы с «Высоцкий консалтинг», что весь процесс внедрения новой схемы управления построен так, что будет понятен и владельцу бизнеса, и рядовому сотруднику.

Все начинается с оценки текущего положения дел предприятия: выезд консультанта из “Высоцкий консалтинг”, оценка и анализ ситуации. Итогом станет выявление и разрешение трудностей, которые стоят на пути внедрения новой системы управления. Далее, глава компании посещает Московский офис «Высоцкий консалтинг» в течение 12 месяцев для прохождения занятий под руководством опытных консультантов, в дальнейшем, в самые короткие сроки руководитель постепенно внедряет новую схему в работу предприятия. Консультант из «Высоцкий консалтинг» следит за процессом совместно с владельцем бизнеса. Результатом является замещение старых, неэффективных процессов работы на новые. По окончанию программы руководители выезжают в бизнес-тур в Нью-Йорк, где проходит ряд специальных семинаров от «Высоцкий консалтинг», посещают ведущие компании США и пишут стратегию на несколько лет вперед.