Суббота, 13 мая 2017

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может вообразить, чтобы Россию порадовало новое ракетное испытание КНДР. Об этом сообщается на сайте Белого Дома. Трамп обратил внимание, что на этот раз северокорейская ракета упала на довольно небольшом расстоянии от российского берега – фактически ближе к России, чем к Японии.

Американский лидер также в очередной раз заметил, что КНДР уже слишком долго представляет собой очень серьезную угрозу, и заверил Южную Корею и Японию в “нерушимой приверженности” Соединенных Штатов своим союзническим обязательствам перед этими странами. Кроме того, Трамп призвал мировое сообщество серьезно ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с последним ракетным запуском.

Как передает Yonhap, ракета была запущена в 4:57 утра по Пхеньяну (23:27 субботы мск) с полигона в окрестностях города Кусон в западной провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела около 700 километров и упала в Японское море. В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов испытание оценили как успешное.

Отмечается, что это первый запуск ракеты Пхеньяном за последние две недели; о предыдущем сообщалось 29 апреля. Также нынешнее испытание – первое после вступления в должность нового президента Южной Кореи Мун Джэ Ина. Непосредственно после запуска ракеты Мун созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Интерфакс со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, сообщает, что глава российского государства обсудил ракетные испытания КНДР, в том числе и последнее, на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином. “Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация (на Корейском полуострове. – Ред.) и как растет напряженность”, – рассказал чиновник.

В то же время Песков отказался подтвердить либо опровергнуть факт пролета ракеты поблизости от российских границ. За комментариями он адресовал журналистов в Минобороны.

В военном ведомстве, однако, позже заявили, что никакой опасности для России испытание КНДР не представляло. “Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении”, – отметили в Минобороны. От места падения снаряда, также сообщили в ведомстве, до российского берега было около 500 километров.

Между тем CNN ранее передавал со ссылкой на неназванного американского чиновника, что ракета упала лишь в 100 километрах к югу от Владивостока.