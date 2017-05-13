Суббота, 13 мая 2017

Лидер центристского движения “Вперед!” Эмманюэль Макрон вступил в должность президента Франции. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Команда Макрона объявила о первых назначениях в администрации президента. Между тем имя нового премьер-министра, по информации Reuters, глава государства объявит в понедельник; днем позже предполагается представить новый кабинет.

7 мая во втором туре президентских выборов 39-летний Макрон набрал 66,1 процента голосов. Его соперница – 48-летняя лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен – получила 33,9 процента.

Макрон – сторонник евроинтеграции, настаивающий, однако, на реформе Евросоюза. В области внутренней политики Франции он предлагает в частности упрощение пенсионной системы. В отношениях с Москвой Макрон обещал проявить твердость.

Между тем Ле Пен заявляла о необходимости отказаться от евро и выйти из ЕС, а также радикально ограничить иммиграцию. Бывшую соперницу Макрона связывают тесные отношения с Кремлем. Она получала финансовую поддержку при посредничестве спецпредставителя Владимира Путина, а за месяц до первого тура выборов встречалась с самим главой российского государства. Ле Пен выступает за признание аннексии Крыма и снятие санкций с Москвы.

Как отмечается, перспективы реформ, предлагаемых Макроном, зависят от того, удастся ли ему сформировать большинство в Национальном собрании по итогам июньских выборов.