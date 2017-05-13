Суббота, 13 мая 2017

Согласованный митинг против сноса московских пятиэтажек, прошедший в воскресенье днем на проспекте Сахарова, собрал 20,2 тысячи участников. Таковы данные “Белого счетчика” на 15:45. Как отмечает корреспондент “Граней”, это одна из наиболее многолюдных акций последнего времени.

Демонстранты начали собираться еще за час до мероприятия. Тем не менее и через час после начала митинга у металлоискателей, установленных при входе на огороженную территорию, оставались 15-минутные очереди: полицейские не справлялись с потоком демонстрантов.

В соответствии с пожеланием организаторов митинга – бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой и журналистки Екатерины Винокуровой – митинг проходил без партийной символики. Такое решение организаторы объясняли стремлением “максимально сохранить единство” протестующих.

В числе плакатов, которые принесли демонстранты, были такие: “Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции”, “Частная собственность – основа права”, “Сначала жилье дольщикам, потом реновация”. Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов.

Со сцены митинга звучали призывы “Собянина в отставку!”.

Фото Юрия Тимофеева:

Ссылка (#)

Из известных политиков на митинг пришел лидер Партии прогресса Алексей Навальный в сопровождении жены и сына. При этом Навальный живет в сравнительно новом юго-восточном районе Марьино, где пятиэтажек нет.

Однако ближе к концу митинга около 30 омоновцев вывели Навального и его семью за ограждение митинга. Политика выгнали после того, как он подошел к сцене. При этом выступать он, по его словам, не намеревался, а к сцене приблизился по просьбе Галяминой.

Между тем несколько раньше Винокурова написала в своем твиттере: “К сцене рвется Навальный, не имеющий отношения к митингу. Это просто неприлично”.

По информации “Медиазоны”, в знак протеста против действий силовиков экс-депутат Госдумы, бывший справорос Дмитрий Гудков отказался от выступления на митинге.

Между тем ОВД-Инфо сообщает, что один из участников акции, Владимир Беляев, без объяснения причин задержан и посажен в автозак. Как предположил демонстрант, причиной стало содержание его плаката. Беляев написал, что снос пятиэтажек преступен, так как после постройки на их месте высотных зданий население Москвы вырастет, по его оценке, на 3 миллиона жителей.

Фотограф Евгений Фельдман, однако, заметил, что, как следует из переговоров полицейских по рациям, задержаны как минимум 11 демонстрантов. “Дождь” передает, что о задержаниях со сцены объявили и сами организаторы.

Беляев около двух часов провел в автозаке. Затем его доставили в ОП “Красносельский”, откуда освободили после 17 часов; оформлялся ли на демонстранта протокол, в публикации ОВД-Инфо не уточняется. В том же отделе, рассказал активист, находится еще один задержанный на митинге, которого также готовятся отпустить. Имя этого задержанного Беляев не выяснил.

Другие случаи задержаний пока подтверждений не получили.

При этом корреспондент “Граней” сообщал, что в разговорах между собой, стоявшие в оцеплении, признавали обоснованность протестов против реновации.

Законопроект о реновации московского жилья был внесен в Госдуму столичной мэрией и уже прошел первое чтение. Он предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы – их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Документ вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

26 апреля на совещании с членами правительства Владимир Путин пообещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан окажутся нарушены. Мэр Собянин тогда же заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой. 3 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта на начало июля.

Галяминой после подачи в мэрию уведомления о митинге разрезали покрышки на машине.