Четверг, 11 мая 2017

Организаторы митинга против сноса пятиэтажек в Москве, который пройдет 14 мая на проспекте Сахарова, приняли решение “не политизировать” мероприятие. Об этом написала на своей ФБ-странице соорганизатор акции журналистка Екатерина Винокурова.

От имени организаторов Винокурова попросила участников митинга не приносить на мероприятие партийные флаги и символику. Кроме того, по ее словам, было решено “максимально деполитизировать” список выступающих на митинге. Она добавила, что такое решение организаторы приняли, чтобы “максимально сохранить единство”.

О согласовании митинга против программы реновации пятиэтажек стало известно 14 апреля. Мероприятие планируется провести в 14:00 на внутренней стороне проспекта Сахарова. Уведомление на проведение мероприятия подали Винокурова и активистка “Партии 5 декабря” Юлия Галямина. Галяминой в тот же день разрезали покрышки на автомобиле.

Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы – их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

26 апреля на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой. 3 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек на начало июля.