В России подняли на 15 рублей минимальную цену на водку
Министерство финансов подняло минимальную цену на водку со 190 до 205 рублей за 0,5 литра. Приказ ведомства опубликован на портале официальной информации.
Минимальная цена полулитровой бутылки коньяка повышена с 322 рублей до 371 рубля. В Минфине объясняют необходимость повышения цен ростом ставок акциза, тарифов на электричество и других затрат.
Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с “теневым” производством. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей с 1 августа – до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей, в июне 2016 года повышена на 5 рублей.
С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь повысился с 500 до 523 руб. за 1 литр безводного спирта.
При этом в декабре Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012-2016 годах. Таким образом ведомство рассчитывало сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку на отрасль, мешающую конкуренции.
В сентябре с предложением снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта в 2017 году выступал замминистра экономики Олег Фомичев. Также, по его мнению, должна была снижена минимальная стоимость полулитра водки – со 190 до 136 рублей. По словам источника издания, идею поддерживал экс-министр экономики Алексей Улюкаев.
Минфин инициативу Минэкономики не поддержал. По мнению финансового ведомства, уменьшение акцизов на крепкий алкоголь может привести к потерям доходов бюджетов, а снижение минимальных розничных цен – к увеличению потребления спиртного и росту смертности населения.
Сейчас в России от случайного отравления алкоголем умирает более 23 тысяч человек в год, а от болезней, связанных со злоупотреблением спиртным, более 75 тысяч человек.