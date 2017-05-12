Пятница, 12 мая 2017

Министерство финансов подняло минимальную цену на водку со 190 до 205 рублей за 0,5 литра. Приказ ведомства опубликован на портале официальной информации.

Минимальная цена полулитровой бутылки коньяка повышена с 322 рублей до 371 рубля. В Минфине объясняют необходимость повышения цен ростом ставок акциза, тарифов на электричество и других затрат.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с “теневым” производством. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей с 1 августа – до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей, в июне 2016 года повышена на 5 рублей.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь повысился с 500 до 523 руб. за 1 литр безводного спирта.

При этом в декабре Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012-2016 годах. Таким образом ведомство рассчитывало сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку на отрасль, мешающую конкуренции.

В сентябре с предложением снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта в 2017 году выступал замминистра экономики Олег Фомичев. Также, по его мнению, должна была снижена минимальная стоимость полулитра водки – со 190 до 136 рублей. По словам источника издания, идею поддерживал экс-министр экономики Алексей Улюкаев.

Минфин инициативу Минэкономики не поддержал. По мнению финансового ведомства, уменьшение акцизов на крепкий алкоголь может привести к потерям доходов бюджетов, а снижение минимальных розничных цен – к увеличению потребления спиртного и росту смертности населения.

Сейчас в России от случайного отравления алкоголем умирает более 23 тысяч человек в год, а от болезней, связанных со злоупотреблением спиртным, более 75 тысяч человек.