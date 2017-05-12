Пятница, 12 мая 2017

США усилят военный потенциал в Балтийском регионе и продолжат участвовать в проводящихся там учениях. Об этом командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил на пресс-конференции в Таллине, сообщает Postimees.

На просьбу прокомментировать обещание министра обороны США Джеймса Мэттиса при необходимости усилить военный потенциал в Балтийском регионе, Ходжес ответил: “Этим мы сейчас и занимаемся”.

“У нас здесь уже бригада бронетехники, – добавил Ходжес. – В конце сентября из Германии, с базы Графенфер сюда прибудет воздушно-десантный батальон, который примет участие в учениях тактической группы НАТО”.

Решение альянса сформировать в Балтийских странах и Польше тактические группы на уровне батальона заметно повысили эффективность мер сдерживания, осуществляемых союзниками, подчеркнул генерал. “Я как офицер сухопутных войск всегда хотел видеть улучшение инфраструктуры с целью повысить скорость перемещения войск. Свою роль здесь играет и дипломатия – тут Балтийские страны и Польша хорошо справились со своей задачей”, – сказал Ходжес.

Ходжес пообещал, что США продолжат участвовать в проводящихся в регионе международных учениях и в их организации. “В сентябре у нас учения в Швеции, сейчас в Эстонии проводятся маневры “Весенний шторм”. В июне состоятся учения Sabre Strike”, – отметил генерал.

8 мая в Эстонии начались традиционные учения Сил обороны “Весенний шторм”. В этом году в них примут участие почти 9000 человек, в том числе около 2300 военнослужащих из 13 зарубежных стран. Более 800 человек будут представлять командующая боевой группой НАТО Великобритания. Германия прислала в Эстонию около 400 военнослужащих. В состав боевой группы НАТО также входят около 300 дислоцированных в Эстонии французских военных. Подразделения на уровне роты будут представлять США, Латвию и Литву.

В учениях участвуют военнослужащие из Канады, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Украины и Грузии, бронетехника, а также самолеты США, Польши, Бельгии и Испании.

В ходе учений, которые продлятся три недели, будет оцениваться способность солдат вести боевые действия, проверяться уровень их боевой подготовки, а также взаимодействие пехоты с различными видами вооруженных сил и союзниками, деятельность штабов и подразделений. Учения “Весенний шторм” должны закончиться 26 мая.

18 марта стало известно, что в Эстонию прибыли первые военнослужащие группы быстрого реагирования НАТО. Батальонная группа, которую разместят в стране, будет насчитывать 1200 военнослужащих.

8 июля главы 28 государств на саммите НАТО в Варшаве приняли решение усилить военное присутствие в восточной части альянса. В Польше, Эстонии, Латвии и Литве на ротационной основе будут размещены четыре многонациональных батальона.

Лидеры также приняли решение о первоначальной боевой готовности (Initial Operational Capability) системы ЕвроПРО. Кроме того, киберпространство признано новой оперативной областью. Страны НАТО будут уделять больше внимания компьютерной безопасности и защите от кибератак. Участники саммита также подтвердили готовность тратить больше средств на оборону.

Глава альянса Йенс Столтенберг при этом подчеркнул, что “НАТО не представляет никакой угрозы ни для какой страны” и продолжает искать пути конструктивного диалога с Россией.